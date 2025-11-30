ABD'deki Silikon Vadisi, ekonomik avantaj ve yüksek performans gibi etkenler nedeniyle Çin'in yeni ve ücretsiz yapay zeka modellerini kullanıyor. Asya devinin uygulamalarına olan bağımlılık, ABD Başkanı Trump'ın jeopolitik ve ekonomik baskılarını boşa düşürüyor olabilir.

ABD'de Kuzey Kaliforniya'daki San Francisco Körfez Bölgesi'nin güneyinde kalan ve ileri teknoloji, inovasyon, risk sermayesi, sosyal medya şirketlerinin küresel merkezi olarak görülen Silikon Vadisi girişimleri, ABD’nin donanım ihracat kısıtlamalarını aşarak Çin’in ücretsiz ve yüksek performanslı yapay zeka modelleri üzerinde giderek daha fazla çalışıyor.

Çinin ücretsiz modelleri Silikon Vadisini ele geçirdi! ABDnin yaptırımları boşa mı çıkıyor?

ÇİN'İN EKONOMİK UYGULAMALARINA BAĞIMLILIK

Webpronews'den edinilen bilgilere göre Çin'in Qwen ve DeepSeek gibi modellerinin ekonomik çekiciliği, "kara kutu" ağırlıkları nedeniyle güvenlik riskleri ve Amerikan inovasyonunun doğrudan Pekin’in koduna bağımlı hale gelmesinin jeopolitik ironisi derinlemesine ele alınıyor.

K2 CEO’su Misha Laskin, Çin’in ileri donanım erişimindeki kısıtlamalara rağmen ilham verici model mimarileri geliştirdiğini ve bunların ABD girişimleri için uygun maliyetli alternatifler sunduğunu belirtiyor.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKIYOR

Bu modeller, LMSYS Chatbot Arena gibi endüstri testlerinde ABD rakiplerini geride bırakıyor.

Ancak Çin’den alınan bu modellerin entegre edilmesi, kara kutu ağırlıkları nedeniyle güvenlik ve tedarik zinciri riskleri oluşturuyor. Siber güvenlik uzmanları, kötü niyetli kod veya "poison pill" gibi tehditlerin olabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, eğitim verilerinin şeffaf olmaması, Avrupa Birliği’nin AI Yasası ve ABD’deki düzenleyici çerçeveler açısından uyum sorunları oluşturuyor.

YAPTIRIMLAR BOŞA MI DÜŞÜYOR?

Girişim sermayesi, düşük maliyet ve hız nedeniyle bu riskleri çoğunlukla göz ardı ediyor. Çin’in altyapı sağlayıcıları agresif fiyat politikalarıyla ABD firmalarının maliyetlerini zorluyor. Washington, ihracat kontrollerini donanım odaklı tasarladığı için internet üzerinden taşınan model ağırlıklarını denetlemekte zorlanıyor.

Uzmanlar, ABD’nin Çin kaynaklı AI modellerine dayalı girişimlerinin gelecekte diplomatik veya yasal değişikliklerden olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, Çin’in devlet destekli modelleri ABD açık kaynak inovasyonunu baskılayabilir ve uzun vadede teknoloji egemenliği sorunları oluşturabilir.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

