Ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümü dosyasında sular durulmuyor. Soruşturmayı derinleştiren ifadelerin ardından ortaya çıkan yeni ses kayıtları, şüpheleri daha da artırdı. Bircan Dülger’in “Savcılıkta seni yakacağım” sözleri gözleri yeniden Güllü’nün kızına çevirdi.

Ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olayın kilit isimlerinden biri olarak gösterilen Tuğyan Ülkem’in arkadaşı Bircan Dülger'in savcılık ifadesi soruşturmayı derinleştirmişti.

Dülger'in iddiası olayın cinayet, zanlının ise şarkıcının kızı olduğunu göstermişti. Dülger, Tuğyan Ülkem’in o dönemki ruh halinin son derece problemli olduğunu öne sürüp şu ifadeleri kullanmıştı.

"Tuğyan’ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında masum kalır. Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plan vardı. Her zaman dile getirirdi"

Dülger savcılık ifadesinde ise Tuğyan'ın cinayeti itiraf ettiğini öne sürmüştü. Güllü'nün kızı ise 'iftira atıyorlar' diyerek kendini savunmuştu.

"BEN SENİ YAKACAĞIM"

Bircan Dülger ile Tuğyan Ülkem'in yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Habertürk ekranlarında paylaşılan kayıtlarda ikili arasında şu diyalog yaşandı:

Tuğyan Ülkem: Abla sen demedin mi Ferdi beni tehdit etti diye?

Bircan Dülger: Ferdi'nin adamı mesajları çıkarttı, sen ne anlatıyorsun?

Tuğyan Ülkem: Benim sildiğim mesaj yok.

Bircan Dülger: Savcılık beni zorla yarın götürecek. Mesajların ifşa oldu.

Tuğyan Ülkem: Kimi niye alacaklar?

Bircan Dülger: Adam mesajları çıkarttı diyorum. Yarın savcılıkta ne diyeceğim?

Tuğyan Ülkem: Ben gerekli ifadeyi verdim.

Bircan Dülger: Benim başım şu anda senin yüzünden belada. Ben sana iyilik yaptım.

Tuğyan Ülkem: Ben aslanlar gibi ifade verdim. Savcılığa gitmek varken niye Ferdi'nin yanına gidiyorsun?

Bircan Dülger: Ben şu an azmettirici olarak görünüyorum.

Tuğyan Ülkem: Sen demedin mi beni tehdit etti, araba teklif etti demedin mi?

Bircan Dülger: Hayır öyle bir şey demedim. Senin kafan herhalde yerinde değildi. Ben hiçbir suçum yokken yanacağım ama ben yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğyan.

