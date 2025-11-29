Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken eski eşi Gürol Gülter ilk kez konuştu. Gülter, hala şokta olduğunu söyleyip "Toz konduramıyorum. Tuğyan akılsız değil, her şey dilindedir. Annesiyle ilgili bana da dediği şeyler olmuştur" dedi.

26 Eylül’de Çınarcık’ta kapalı terastan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Olayda başta kızı olmak üzere çocukları cinayet şüphelisi olarak anılırken, şarkıcının hayat sigortası yaptırdığı ve çocuklarının ölümünün ardından bu parayı talep ettiği, son iddia oldu.

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Güllü’nün eski eşi ve çocukların babası Gürol Gülter, yaşananlar karşısında şokta olduğunu belirtti.

Güllü'nün eski eşi ilk kez konuştu! Kızı hakkında söyledikleri dikkat çekti

"KAFAM KARMAKARIŞIK"

Habertük ekranlarında konuşan Gülter şunları söyledi:

"Bu filmin sonunu ben de merak ediyorum. Benim de kafam karmakarışık ama hiçbir şeye toz konduramıyorum. Her şey iç içe geçmiş. Şoktayım. Bir yandan ateş olmayan yerden duman çıkmaz, diğer yandan ‘Ne alaka?’ durumundayım.

Toz konduramıyorum. Tuğyan akılsız değil, her şey dilindedir. Annesiyle ilgili bana da dediği şeyler olmuştur"

Güllü’nün alkol tüketimi ve çocuklarla ilgili geçmişteki olaylara da değinen Gülter, hayat sigortası iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Kendisinin yaptırdığını sanmıyorum. Kendisi kendisine hayat sigortası yaptırır mı, sanmıyorum. Çocukların sigortadan para istediği yönünde ise onlarla çok aram yok, konuyla ilgili bilgim de yok.”

"İĞRENÇ BİR OLAY"

Gülter, konunun gerçekliğinin araştırılmasını ve iddiaların doğrulanmasını istediğini belirterek, “Aslı varsa konuştuğunuz şey iğrenç bir olay” ifadelerini kullandı.

Soruşturma devam ederken, Güllü’nün ölümüyle ilgili tüm iddialar ve tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

