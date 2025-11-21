Ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olayın kilit isimlerinden biri olarak gösterilen Tuğyan Ülkem’in arkadaşı Bircan Dülger, ilk kez canlı yayında konuştu. Yayındaki "Şeytan onun yanında masum kalır. Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı" sözleriyle tüyler ürpertti.

Bircan Dülger, Beyaz TV’de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı.

26 Eylül’de Yalova Çınarcık’ta, ünlü şarkıcı Güllü’nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi, kamuoyunda hala netleşmeyen bir dizi soru işaretini beraberinde getirmişti. Olayın ardından ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem’in, annesiyle ilgili sert ve tepki çeken ifadeler kullanması gündeme damga vurmuştu. Bu mesajların basına yansımasının ardından savcılık, Tuğyan’ın ifadesini yeniden aldı.

Tuğyan Ülkem, söz konusu mesajların aile içi bir tartışmanın ardından duygusal bir patlama anında yazıldığını öne sürerek, “Yeter artık, ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim, bu çilem ne zaman bitecek gibi mesajlar attığımı hatırlıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İLK KEZ KONUŞTU: O GÜN ONU DURDURMASAYDIM…

Güllü'ye ve Tuğyan'a yakın isimlerden biri olan Bircan Dülger ise uzun süredir sessizliğini koruduktan sonra canlı yayında konuştu. Dülger, Tuğyan Ülkem’in o dönemki ruh halinin son derece problemli olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Tuğyan’ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında masum kalır. Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plan vardı. Her zaman dile getirirdi.”

Uçurumdan atma planı varmış! Güllü’nün ölümünde şoke eden iddia…

Dülger, açıklamalarının devamında Güllü’nün ölüm haberini aldığı anda aklına ilk gelen kişinin Tuğyan Ülkem olduğunu iddia ederek, yaşanan süreçle ilgili soru işaretlerinin derinleşmesine neden oldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Güllü’nün ölümündeki şüpheli durumlar nedeniyle başlatılan adli süreç sürerken, aile içi mesajlaşmalar, tanık anlatımları ve programdaki iddialar dosyaya yeni boyutlar kazandırmaya devam ediyor.

MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası