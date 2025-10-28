Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
“Tuğyan 6 aydır cinayeti planlıyordu” iddiası gündem oldu… Güllü’nün kızından cevap gecikmedi

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili olarak, ünlü şarkıcının eski patronu Ferdi Aydın, iki tanıkla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aydın, Güllü’nün ölümünden kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in sorumlu olduğunu belirterek “Cinayet 6 ay önceden planlanmış” vurgusu yaptı. Bu iddialara Gülter’den cevap gecikmedi.

26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki bir apartmanın 5. katındaki kapalı terasta, ünlü şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. “Güllü” sahne adıyla tanınan Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, şarkıcının eski patronu Ferdi Aydın, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na kızı hakkında suç duyurusunda bulundu.

“ŞAHİTLER, TUĞYAN’IN CİNAYETİ 6 AYDIR PLANLADIĞINI SÖYLEDİ”

Ferdi Aydın, Güllü’nün ölümüne ilişkin olarak savcılığa delillerini, şahit beyanlarını ve iddialarını sunduklarını belirtti. Aydın, şahitlerin Tuğyan Ülkem Gülter’in cinayeti 6 aydır planladığını aktardı. 

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güllü Hanım için buraya geldik. Delillerimizi sunduk, söylemlerimizi söyledik, şahitlerimizi getirdik. İçeride Tuğyan Hanım’ın en yakın 2 arkadaşı var. Onların söylemleri var. Tuğyan Hanım’ın cinayeti işlediğini, bunu 6 aydır planladığını söylediler, iddia ettiler. Biz onları şimdi savcılığa getirdik. Tuğyan Hanım’ın evde bir ifadesi olmuş, Bircan Hanım'a, 'Keşke annemi böyle öldürmeseydim, çok üzüldüm' diye söylemleri olmuş. Çünkü araba kazası ya da silahla vurdurtmayı düşünüyormuş ama şu an camdan aşağı attığı için böyle üzgün olduğunu belirten sözler söylemiş. İçeride şahitlerimiz avukat huzurunda ifadelerini verecekler. Ülkemizin başı sağ olsun. Biz elimizden geleni yaptık" dedi.

“ANNEMİ ÖLDÜRMEK İÇİN BİR KATİL BULUR MUSUN YAZISI VAR”

Verdiği ifade hakkında da bilgi veren Aydın, "İfademde Güllü Hanım'ın evlatlarıyla sıkıntılarını, kızının yasaklı madde kullandığını söylemesi, kızından tedirgin olduğunu söylediğini söyledim ve şahitleri getirdiğimi söyledim. Şahitler en yakınları HTS, arama kayıtlarına baktıklarında görecekler. Ben de aynı saat, dakikada ss görüntüler almıştım. 'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun' yazısı var. Hepsini şahitler huzurunda sunduk. Bundan sonrası yargı merceğinde" diye konuştu.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER: SAVCI BENİ BIRAKIR MIYDI?

Ortaya atılan iddiaların ardından Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “Neler Oluyor Hayatta” programına konuştu.

Gülter, kendisine yöneltilen “Bu mesajlar sana mı ait?” sorusuna şu şekilde cevap verdi:

“Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı?”

