Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden’den gelen haber sevenlerini üzdü. 78 yaşındaki usta ismin beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Yalçın Özden’in beyin kanaması geçirdiği ve tedavi altına alındığı bildirildi. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama ise sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Sevenlerini üzen haber: Yalçın Özden yoğun bakımda!

SEVENLERİNDEN DUA İSTENDİ

Paylaşımda, Özden’in beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda bulunduğu belirtilerek, sevenlerinden dua istendi.

“Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin” ifadeleri paylaşıldı.

Açıklamanın ardından çok sayıda takipçi ve sanatçı dostu, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaştı. Özden’in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin ise ilerleyen günlerde paylaşılacağı bildirildi.

“HER YIL BİR YETİŞKİN OYUNU YAZARIM”

Yalçın Özden, 26 yıldır her sene oyun üreterek seyirci karşısında dur duraksız aile boyu sergiledikleri tiyatro oyunlarını ve hayata bakışını Anadolu Ajansı’na anlatmıştı. “Siz üretmekten hiç vazgeçmiyorsunuz. Neredeyse her yıl bir tiyatro oyunu yazıyor ve sahneliyorsunuz sanırım?” sorusuna şöyle cevap vermişti:

“Asla. Her yıl bir yetişkin oyunu yazarım. 2-3 yılda bir de çocuk oyunu yazarım. Belediyeler, turneler, kurumlar, bazen dernekler de oluyor. Ama o eski hızımız yok. Yani bir giderdik, 30 gün oynar gelirdik. Tiyatroyu 1998'de açtım. 26 yıl olmuş. Ama hiç durmadan her sene oyun yazdım. Her sene oynadık.”

