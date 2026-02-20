Türkiye'deki uyuşturucu operasyonları ve kullanıcı sayısında artış görülünce şirketler işe alımlarda yasaklı madde testi talep etmeye başladı. Laboratuvar firmaları talepler 6-7 kat arttığını, testlerin 2.200 liradan yapıldığını belirtiyor.

Geçtiğimiz yıldan beri peş peşe düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok isim gözaltına alındı. Spor, siyaset ve ünlüler dünyasından tanıdığımız bazı isimler tutuklanırken operasyonlar dalga dalga büyümeye devam ediyor.

İŞE ALIMLARDA YENİ DÖNEM

Bu süreçte uyuşturucu madde kullanımının ne kadar yaygın olduğunu gören bazı şirketler de işe alım süreçlerinde yeni bir yola girdi. Sabah'ın haberine göre daha önce yalnızca sürücülük, güvenlik ya da ağır sanayi gibi sınırlı alanlarda talep edilen uyuşturucu madde testleri, artık birçok sektörde işe giriş prosedürlerinin parçası haline gelmeye başladı.

TALEPLER 6-7 AT ARTTI

Sağlık raporunun yanına eklenen yasaklı madde testleri ilk görüşmede ya da ilerleyen süreçte adaylara iletiliyor. Testlerin yapıldığı laboratuvar şirketleri de test taleplerinin 6-7 kat arttığını söylüyor. Hatta bazı firmaların kurumsal paketler hazırladığını, toplu test anlaşmaları yaptığı da edinilen bilgiler arasında.

Laboratuvar kaynaklarına göre testlerin piyasa fiyatı ortalama 2.200 TL civarında seyrediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası