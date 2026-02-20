İşe alımlarda yeni dönem! Şirketler artık uyuşturucu testi istiyor, fiyatı da belli
Türkiye'deki uyuşturucu operasyonları ve kullanıcı sayısında artış görülünce şirketler işe alımlarda yasaklı madde testi talep etmeye başladı. Laboratuvar firmaları talepler 6-7 kat arttığını, testlerin 2.200 liradan yapıldığını belirtiyor.
Ülke genelindeki uyuşturucu operasyonlarının artmasıyla, şirketler işe alım süreçlerinde uyuşturucu madde testlerini yaygınlaştırdı ve test talepleri 6-7 kat arttı.
- Geçtiğimiz yıldan beri süren uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı ve tutuklandı.
- Uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması üzerine şirketler, işe alım süreçlerinde uyuşturucu madde testlerini zorunlu hale getirmeye başladı.
- Daha önce belirli sektörlerle sınırlı olan testler, artık birçok farklı alanda talep ediliyor.
- Laboratuvarlardaki uyuşturucu madde test talepleri 6-7 kat artış gösterdi.
- Testlerin piyasa fiyatı ortalama 2.200 TL olup, bazı firmalar kurumsal paketler ve toplu anlaşmalar yapıyor.
Geçtiğimiz yıldan beri peş peşe düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok isim gözaltına alındı. Spor, siyaset ve ünlüler dünyasından tanıdığımız bazı isimler tutuklanırken operasyonlar dalga dalga büyümeye devam ediyor.
Atamaların en dikkat çeken ismi! İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı, bakan yardımcısı oldu
İŞE ALIMLARDA YENİ DÖNEM
Bu süreçte uyuşturucu madde kullanımının ne kadar yaygın olduğunu gören bazı şirketler de işe alım süreçlerinde yeni bir yola girdi. Sabah'ın haberine göre daha önce yalnızca sürücülük, güvenlik ya da ağır sanayi gibi sınırlı alanlarda talep edilen uyuşturucu madde testleri, artık birçok sektörde işe giriş prosedürlerinin parçası haline gelmeye başladı.
TALEPLER 6-7 AT ARTTI
Sağlık raporunun yanına eklenen yasaklı madde testleri ilk görüşmede ya da ilerleyen süreçte adaylara iletiliyor. Testlerin yapıldığı laboratuvar şirketleri de test taleplerinin 6-7 kat arttığını söylüyor. Hatta bazı firmaların kurumsal paketler hazırladığını, toplu test anlaşmaları yaptığı da edinilen bilgiler arasında.
Laboratuvar kaynaklarına göre testlerin piyasa fiyatı ortalama 2.200 TL civarında seyrediyor.