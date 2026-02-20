Kahreden olay dün akşam Sivas'ta meydana geldi. Teravih namazına giden gelin - kaynanaya otomobil çarptı, yaşlı kadın olay yerinde can verirken gelini ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bir ölüm haberi daha geldi, o da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olay dün İstiklal Mahallesi Dört Eylül Caddesi'nde meydana geldi. F.B. yönetimindeki 41 HG 416 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nadiye Akalan (78) ve gelini Zeliha Akalan'ı ezdi.

Sivastan acı haber! Teravih namazına gidiyordu, kaynanası ile birlikte can verdi

YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar Nadiye Akalan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı olduğu öğrenilen gelini ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR ACI HABER DAHA GELDİ

Zeliha Akalan'ın da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Gelin ve kaynananın, camiye teravih namazı kılmaya gittikleri öğrenilmişti.

