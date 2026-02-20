Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında hayata geçirilen Yurt-Time Spor Projesi 2. dönem başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. Takvimle birlikte başvuru sonucu için tarih verilmişti. Aday öğrenciler, sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, Yurt Time sonuçları açıklandı mı? GSB Yurt Time 2.dönem başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında hayata geçirilen Yurt-Time Spor Projesi’nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. Proje sayesinde eğitim, idari işler, teknik destek, sosyal medya yönetimi ve spor salonu düzenlemeleri gibi 26 farklı alanda görev ve sorumluluk alacak öğrencilere, karşılığında günlük brüt asgari ücretin bir saatlik tutarına denk gelen ödeme yapılacak.

YURT TİME 2.DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, Yurt-Time 2.dönem başvuru sonuçları 20 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilecek. 2026 yılı KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçlarına, https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-yurt-time-spor-projesi-basvurusu linki üzerinden ulaşılabilecek.

DENEYİM SAHİBİ OLACAKLAR



Akademik başarı ve burs/kredi alma durumları esas alınarak değerlendirilen başvuruların sonucuna göre projenin ilk döneminde 9 bin 672 öğrenci görev alma hakkı kazanmıştı.

Yeni dönem başvuru sonuçları ardından kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi yirmi altı farklı alanda günlük iki, haftalık sekiz saat görev alabilen gençler, proje ile hem ekonomik kazanç elde edecek hem de çalışma hayatına dair deneyim sahibi olacaklar.

