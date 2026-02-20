SPOR SERVİSİ
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny kararı: Sergen Yalçın özel görüştü
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vaclav Cerny ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, performansından memnun olmadığı Çekyalı kanat oyuncusunu yedek kulübesine çekmeyi planlıyor.
Ara transfer döneminde 7 takviye yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sağ kanat sıkıntısını çözmek için Vaclav Cerny ile görüştü.
- Sergen Yalçın, sağ kanat sıkıntısını çözmek adına Vaclav Cerny ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
- Yalçın, performansından memnun olmadığını dile getirdiği Cerny'ye uyarıda bulundu.
- Formayı kaybetmeye yaklaşan Cerny'nin yerine en güçlü aday olarak Cengiz Ünder öne çıkıyor.
- 18 karşılaşmada 5 gol ve 2 asist yapan Cengiz Ünder'in, Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkabileceği belirtildi.
Ara transfer döneminde 7 takviye yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, güçlenen kadrosunda en doğru tercihleri yapmak için yoğun mesai harcıyor.
Sözcü'de yer alan habere göre; 53 yaşındaki çalıştırıcı, sağ kanatta yaşanan sıkıntıyı çözmek adına Vaclav Cerny ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yalçın, performansından memnun olmadığını dile getirdiği oyuncuya uyarıda bulundu.
CERNY YERİNE CENGİZ ÜNDER
Formayı kaybetmeye yaklaşan Cerny'nin yerine en güçlü aday olarak Cengiz Ünder öne çıkıyor. 18 karşılaşmada 5 gol ve 2 asist yapan milli futbolcunun, Göztepe karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkabileceği belirtildi.
