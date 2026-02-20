Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vaclav Cerny ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, performansından memnun olmadığı Çekyalı kanat oyuncusunu yedek kulübesine çekmeyi planlıyor.

Ara transfer döneminde 7 takviye yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, güçlenen kadrosunda en doğru tercihleri yapmak için yoğun mesai harcıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; 53 yaşındaki çalıştırıcı, sağ kanatta yaşanan sıkıntıyı çözmek adına Vaclav Cerny ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yalçın, performansından memnun olmadığını dile getirdiği oyuncuya uyarıda bulundu.

Vaclav Cerny - Serdal Adalı

CERNY YERİNE CENGİZ ÜNDER

Formayı kaybetmeye yaklaşan Cerny'nin yerine en güçlü aday olarak Cengiz Ünder öne çıkıyor. 18 karşılaşmada 5 gol ve 2 asist yapan milli futbolcunun, Göztepe karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkabileceği belirtildi.

Cengiz Ünder

Haberle İlgili Daha Fazlası