İSKİ tarafından yürütülen içme suyu hattı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanıyor. 20 Şubat 2026 Cuma günü kesintiden etkilenen mahalleler ve suyun verilmesi beklenen saatler mahalle bazlı sorgulama ekranı üzerinden takip edilebiliyor.

20 Şubat 2026 Cuma günü İstanbul’da planlı çalışmalar ve hat arızaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda farklı ilçeleri kapsayan kesintilerin ardından vatandaşlar suyun ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA!

İSKİ’nin duyurusuna göre kesintiler içme suyu hatlarında yapılan bakım, onarım ve şebeke çalışmaları nedeniyle uygulanıyor. Mahalle bazlı arıza ve kesinti bilgileri İSKİ’nin resmi internet sitesindeki “Arıza Kesinti” sayfasından ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Ayrıca ALO 185 hattı üzerinden de güncel kesinti durumu ve suyun verilmesi beklenen saat bilgisi sorgulanabiliyor. Çalışmalar tamamlandıkça bölgelere kademeli olarak su veriliyor.

İSKİ su kesintisi! İstanbulda (Üsküdar, Beşiktaş, Sancaktepe) sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2026

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 20 ŞUBAT 2026

Paylaşılan bilgilere göre, Sancaktepe, Üsküdar ve Beşiktaş'ta su kesintisi yaşanıyor.

Üsküdar su kesintisi:

Etkilenen yerler: Altunizade, Barbaros, Murat Reis, Selami Ali, Valide-i Atik, İcadiye Mahallesi

Su kesintisi bitiş saati: 14.30

Beşiktaş su kesintisi:

Etkilenen yerler: Abbasağa, Cihannuma, Sinanpaşa, Türkali Mahallesi

Su kesintisi bitiş saati: 14.00

Sancaktepe su kesintisi:

Etkilenen yerler: Emek Mahallesi

Su kesintisi bitiş saati: 13.30

