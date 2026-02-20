Ankara'nın 4 ilçesinde (Mamak, Beypazarı, Akyurt, Keçirören) su kesintisi yaşanıyor. ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) su kesintisinden etkilenen mahalleleri düzenli olarak paylaşılıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara’da 20 Şubat Cuma günü bazı ilçelerde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mamak, Beypazarı, Akyurt, Keçirören ilçelerine su verilemiyor. Planlı bakım, onarım ve arıza kaynaklı Ankara'nın bazı ilçelerinde zaman zaman su kesintisi yaşanıyor.

ANKARA 20 ŞUBAT SU KESİNTİSİ PROGRAMI



Ankaranın 4 ilçesinde (Mamak, Beypazarı, Akyurt, Keçirören) su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

AKYURT

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 20.02.2026 09:50:00

Tamir Tarihi: 20.02.2026 17:00:00

Detay: Kızık mahallesi köy girişinde oluşan arıza nedeni ile ilgili su kesintisi uygulanacaktır. vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: kızık mahallesi



MAMAK

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 20.02.2026 10:05:00

Tamir Tarihi: 20.02.2026 15:00:00

Detay: Suyun üst kotlara erişim Tarih : 20.02.2026 saat: 16:00 DETAY : Diriliş Mahallesi Kalebent Caddesi üzerinde duktil 200 lük içme suyu arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: DİRİLİŞ MAHALLESİ GÜLVEREN MAHALLESİ





Ankaranın 4 ilçesinde (Mamak, Beypazarı, Akyurt, Keçirören) su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

KEÇİÖREN

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 20.02.2026 10:10:00

Tamir Tarihi: 20.02.2026 18:00:00

Detay: Ayvalı mahallesi 142.cadde içerisinde yasmak inşaat firması tarafından Q 1600 lük su borusu döşemesi yapılmaktadır yapılan calışmada Q 200 lük iletim hattı borusu askıya alınmış olup oluşabilecek arızanın önüne gecmek için su kesintisi yapılmaktadır bilğinize sunarız.

Etkilenen Yerler: Ayvalı mahallesi alt kotları



BEYPAZARI

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 20.02.2026 10:45:00

Tamir Tarihi: 20.02.2026 17:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi Kümeevler Sokakta Oluşan arıza nedeni ile su Kesintisi Uygulancaktır ( Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi Kümeevler Sokak Ve civarı

Haberle İlgili Daha Fazlası