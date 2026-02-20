Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç ve Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin ifadeleri ortaya çıktı. Dalgılıç “Uyuşturucu madde ile ilişkim olmaz” derken, Tangöze ise “Uyuşturucu kullanma sıklığım az. Evimde bulunan uyuşturucu belki bayatlamış bile olabilir. Türkiye'de uyuşturucu içilen herhangi bir partiye katılmadım” diyerek kullandığını itiraf etti. Gizli bir tanık ise Dalgılıç’ın Sergen Yalçın ile uyuşturucu kullandığını öne sürdü, Dalkılıç reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ve Duman grubunun solisti Kaan Tangöze de yer almıştı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

İki ismin de ifadeleri ortaya çıktı. Dalkılıç, hayatının hiçbir döneminde asla uyuşturucu madde kullanmadığını söylerken, Kaan Tangöze ise uyuşturucu kullanma sıklığının az olduğunu açıkladı. İşte ifadelerin detayları…

“UYUŞTURUCU İLE İLİŞKİM OLMAZ”

Murat Dalkılıç ifadesinde “Uyuşturucu madde ile ilişkim de olmaz. Yurt dışında da uyuşturucu madde kullanmadım” dedi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç

GİZLİ TANIK İSMİNİ VERDİ

Gizli tanık ‘G..02’nin “Murat Dalkılıç, Burak Altındağ, Özge E., Sezer Ç., İhsan A. ve Sergen Yalçın ile yakın arkadaş olup birlikte uyuşturucu madde kullanırlar. Bu şahıslar kendi aralarında borsa alış satışları yaparlar. Murat Dalkılıç da yakın arkadaş olup uyuşturucu madde kullanır” ifadesi Dalkılıç’a okundu.

Mal varlığına el konulan firari Kasım Garipoğlu

"BORSADA HİSSE ALDIĞIM DOĞRU"

Dalkılıç ise, ‘’Bu şahısları tanırım, benim bu şahıslarla uyuşturucu madde kullanmam söz konusu değildir. Sergen ve Sezer uyuşturucu madde kullanacak insanlar değildir. Borsada bir kez hisse aldığım doğrudur ancak bu kişilerin tavsiyesiyle işlem yapmadım’’ diyerek iddiaları yalanladı.

PARTİ LİSTESİNDEN ÇIKTI

Dalkılıç, Kasım Garipoğlu'nu çevreden bildiğini ancak kendisinin partilerine katılmadığını söyledi. Savcılık, Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan inceleme sonucu parti listelerinin tespit edildiğini ve katılanlar listesinde Murat Dalkılıç’ın da yer aldığını belirtti.

“BİR KEZ PARTİYE KATILDIM”

Dalkılıç, şunları söyledi:

‘Sorduğunuz isimlerle bir kez partiye katıldım. Partiye beni Burak A. davet etmişti. Burada yaklaşık 1 saat kaldım. Gittiğim yer müstakil bir villaydı. Burada uyuşturucu madde kullanmadım.

Duman solisti Kaan Tangöze

“KULLANMA SIKLIĞIM AZ”

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ise Türkiye'de uyuşturucu içilen herhangi bir toplantıya veya partiye katılmadığını belirterek şunları söyledi:

Kamuoyu tarafından tanınan bir sanatçıyım. Evimde uyuşturucu madde bulunduğuna dair kolluk ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 sene önce sokak üzerinde tanımadığım bir torbacıdan uyuşturucu maddeyi almıştım ancak ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum, bu şahsı da tanımıyorum. Ben evli ve 3 çocuk sahibi, işleri yoğun bir kişiyim. Uyuşturucu kullanma sıklığım ise bu nedenle azdır. Evimde bulunan uyuşturucu belki bayatlamış bile olabilir. Yine emniyet benden kan, idrar örnekleri aldı.

“1 AY ÖNCE ALMANYA'DA İÇTİM”

Yapılan testte uyuşturucu etken maddesinin çıkacağını düşündüğünü belirten Tangöze şunları söyledi:

Çünkü yaklaşık 1 ay önce Almanya turnesine konser vermek için gitmiştik. Bu sırada Almanya'da zaten yasal olarak satıldığını bildiğim için şuanda hatırlamadığım bir shoptan aldım ve içtim. Uyuşturucu maddeyi genelde gün içinde tek başıma aldığım ve gece vakti evde balkonda içmekteyim. Yurt içinde veya yurt dışında hiçbir zaman yapmış olduğum bir konserde uyuşturucu madde almadım, hakkımda neden işlem yapıldığını ben de merak ediyorum. Türkiye'de uyuşturucu içilen herhangi bir toplantıya veya partiye katılmadım. Bu yerlerde bulunmadım. Medyadan gördüğüm kadarıyla soruşturma dosyasında tanıdığım ismini duyduğum herhangi bir kişi veya bağlantılı olduğum herhangi bir eylemim yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.

