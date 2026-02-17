Murat Dalkılıç gözaltında! Menajerinden jet hızında açıklama…
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde işlemlerin başlatıldığı ve sanatçının ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Aralarında ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ın da bulunduğu 17 ünlü isim gözaltına alındı. Gözaltı haberinin ardından ilk açıklama Dalkılıç’ın basın danışmanı Özgür Aras’tan geldi.
MURAT DALKILIÇ’IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Aras, ünlü şarkıcının sürecin ardından aklanacağına olan inancının tam olduğunu vurguladı. Açıklamada, Dalkılıç’ın ifadesinin alınmasından sonra gerekli görülmesi halinde test örnekleri vereceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Yetkililerden soruşturmanın seyrine ilişkin resmi bir açıklama yapılması beklenirken, sürecin adli makamlar tarafından titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 ünlü ismin gözaltına alındığını, 8 ismin ise arandığını açıkladı. Aramalarda toplam 52.46 gram marihuana ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan isimler arasında Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu da yer aldı.
KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
Gözaltına alınan 17 ismin listesi ise şöyle;
• İş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli,
• Şarkıcı Murat Dalkılıç,
• Duman grubu solisti Kaan Tangöze,
• Modacı Kemal Doğulu,
• Murat Cevahiroğlu,
• Barış Talay,
• Hakan Kakız,
• Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk,
• Alihan Taşkın,
• Tolga Sezgin,
• Ramazan Bayar,
• Aygün Aydın,
• Buse Görkem Narcı,
• Oyuncu İsmail Hacıoğlu
• Furkan Koçan
25 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Başsavcılığın açıklamasının tamamında şu ifadeler yer aldı:
Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak bir süredir yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara❞ yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Soruşturma evrakı kapsamındaki deliller ve gelinen aşamaya göre atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen (25) şüpheliden (17)'si, bugün saat:02.00'da icra edilen eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aramalar sonucunda muhtelif şüphelilerden toplamda 52,46 gram “marihuana” maddesi ele geçirilmiş olup, henüz yakalanamayan (8) şüphelinin yakalanmaları çalışmalarına devam edilmektedir.