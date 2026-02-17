Mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Türkiye, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yüzünü güldürmek için yeniden harekete geçti. Devlet kurumları ve sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım eli uzatılması hedefleniyor. Kurulduğu günden bu yana insani yardım çalışmaları yürüten Deniz Feneri Derneği, bu Ramazan ayında da Türkiye’de ve dünyada on binlerce ihtiyaç sahibi aileye destek ulaştıracak. Bu yılki faaliyet sloganı ise “Ramazan’da sofranı paylaş” olarak belirlendi.

Ramazan boyunca iftar sofraları, zekât, fitre, fidye, gıda paketi ve bayramlık elbise dağıtımlarıyla 1 milyonun üzerinde kişiye ulaşılması planlanıyor. Yardım faaliyetleri Türkiye ile birlikte 3 kıtada, 30 ülkede gerçekleştirilecek.

GAZZE’DE RAMAZAN: ÇADIR KENTLER, SICAK YEMEK VE İFTAR SOFRALARI

2025 Ramazan ayı, Türkiye ve dünya Müslümanları tarafından büyük acılarla karşılanıyor. İsrail’in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılar sonucu ağır bir insani kriz yaşanıyor.

Okul, hastane, ibadethane ve hayat alanlarının hedef alındığı bölgede binlerce insan yerinden edildi. Hayatta kalan siviller ise zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor. Bu şartlar altında Deniz Feneri Derneği, Gazze’ye yönelik tüm imkânlarını seferber etti.

ÇADIR KENT KURULUMU SÜRÜYOR

Saldırılar nedeniyle evsiz kalan aileler için çadır kentlerin kurulumu hızla devam ediyor. Amaç, zor koşullarda yaşayan ailelere daha yaşanabilir barınma alanları sağlamak.

Günlük 50 Bin Kişiye Sıcak Yemek ve Ekmek

Aş evi projesi kapsamında Gazze’de günde 50 bin kişiye sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapılacak. Ramazan boyunca özellikle iftar saatlerinde binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırılacak. Ayrıca günlük 10 bin kişiye taze ekmek dağıtımı planlanıyor.

SOKAK İFTARLARI VE GIDA KOLİLERİ

Sokak iftarları vasıtasıyla 100 bin kişiye iftar sofraları kurulacak. Bunun yanında 100 bin aileye gıda kolisi ulaştırılması hedefleniyor.

Gazze’de ayrıca sahur programları düzenlenerek ihtiyaç sahipleriyle sahur yapılacak.

DÜNYA GENELİNDE RAMAZAN ÇALIŞMALARI: 3 KITADA 30 ÜLKEDE YARDIM

Ramazan yardımları yalnızca Gazze ile sınırlı değil. Bu yıl Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar dahil olmak üzere 3 kıtada 30 ülkede yardım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

30 ÜLKEDE GIDA KOLİSİ DAĞITIMI YAPILACAK

Yardım çalışmaları kapsamında Benin, Çad, Kamerun, Mali, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda’nın da aralarında bulunduğu 30 ülkede gıda kolisi dağıtımları yapılacak.

Koli içerikleri, yardım ulaştırılacak ülkelerin beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak hazırlanıyor.

30 ÜLKEDE KARDEŞLİK SOFRALARI KURULACAK

Ramazan ayında yine 30 ülkede iftar sofraları kurulacak. Benin, Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Kamerun, Mali, Nijer, Nijerya, Sierra Leone, Somali, Tanzanya, Togo, Uganda, Afganistan, Bangladeş, Filipinler, Lübnan, Pakistan, Sri Lanka, Tayland ve Yemen’de ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerle birlikte iftar yapılacak.

Bu sofralarla kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Nehirden denize, özgür Filistin olsun, Ramazan Gazze’ye umut olsun!

YETİMLERE ÖZEL BAYRAM PROGRAMI: 15 RAMAZAN YETİMLER GÜNÜ

Ramazan ayı boyunca yurtiçi ve yurtdışında on binlerce yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek.

Hayırseverler 1950 TL bağışla bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.

15 Ramazan “İslam Dünyası Yetimler Günü” kapsamında ise 30 ülkede yetim sofraları kurulması, bayramlık ve yetim harçlığı dağıtılması planlanıyor.

SURİYE’DE YARDIM FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Suriye’de insani yardım çalışmaları da bütün hızıyla devam ediyor.

Şam ve Halep’te aş evi ve ücretsiz giyim mağazası açılarak bölgede yaşayan binlerce kişiye gıda ve giyim desteği sağlanıyor.

Çocuklara bayram kıyafeti, yetim harçlığı, sürpriz hediye paketleri ulaştırılması, kampların süslenerek bayram sabahına hazırlanması planlanıyor.

ADAK, AKİKA VE ŞÜKÜR KURBAN ORGANİZASYONU

Ramazan ayında hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanları kesilerek ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtılıyor.

Adak kurban bedeli:

• Yurt içi: 16.500 TL

• Yurt dışı: 4.700 TL

FİTRE, ZEKÂT VE BAĞIŞ SEÇENEKLERİ

Bağışçılardan emanet alınan zekât ve fitrelerin Ramazan ayında on binlerce kişiye ulaştırılması hedefleniyor.

• “FITRE” yazıp 5407’ye SMS göndererek 240 TL

• 5560 bağış hattından 1 SMS ile 50 TL destek sağlanabiliyor.

Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler banka hesapları, internet sitesi veya 0212 414 60 60 numaralı çağrı merkezi üzerinden bağışta bulunabiliyor.

GENEL BAŞKAN MEHMET CENGİZ’DEN RAMAZAN MESAJI

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz Ramazan ayı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaparak kulluğumuzu gözden geçirip muhtaçlara elimizi ve gönlümüzü açacağız. Filistin’de zulüm altında Ramazan’a giren kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyor, tüm İslam âlemine birlik ve beraberlik diliyorum.”

