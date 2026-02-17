İran ile ABD arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ikinci turu İsviçre'nin Cenevre şehrinde başladı.

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki Amerikan heyeti, görüşmeler için İsviçre’nin Cenevre kentine gitmişti.

Amerikan heyeti, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile nükleer müzakereler kapsamında bir araya geldi.

HEYETTE KİMLER BULUNUYOR?

Cenevre’deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

ABD heyetinde ayrıca Trump’ın danışmanı Jared Kushner da yer alıyor. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin koordinasyonunda yürütülüyor.

Uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi IRNA’ya yaptığı açıklamada, bugüne kadar yapılan görüşmelere ilişkin "ABD’nin İran’ın nükleer meselesine ilişkin tutumunun daha gerçekçi bir tutuma doğru kaymış olduğu" yönünde değerlendirme paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de "Adil ve eşitlikçi bir anlaşma sağlamak için gerçek fikirlerle Cenevre’ye geldim. Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz" dedi.

ABD VE İRAN NE İSTİYOR?

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran dışına çıkarılmasını istiyor.

ABD yönetimi, nükleer programın yanı sıra İran’ın balistik füze kapasitesi ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteği de müzakere gündemine taşımak istiyor. Tahran ise görüşmelerin yalnızca nükleer programla sınırlı kalacağını yineliyor.

Washington cephesi şu ana kadar temasların nükleer dosya üzerinden ilerlediği mesajını verdi.

İsrail ise ABD yönetiminden, nükleer programın tamamen sonlandırılması, füze kapasitesinin sınırlandırılması ve silahlı gruplara desteğin kesilmesi şartlarının gündeme alınmasını talep ediyor.

TATBİKAT EŞ ZAMANLI

Diplomasi trafiği sürerken, ABD’nin bölgeye askeri sevkiyatı devam etti. İran Devrim Muhafızları da Hürmüz Boğazı’nda "güvenlik tehditlerine" karşı başlattığı tatbikatı sürdürüyor.

MASKAT’TAN CENEVRE’YE UZANAN SÜREÇ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci, İsrail ve ABD’nin Haziran 2025’te İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğramıştı. Süreç, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman’ın arabuluculuğunda yeniden canlandırıldı.

Taraflar 6 Şubat’ta Umman’da dolaylı müzakereler için bir araya geldi. Maskat’taki görüşmelerde heyetler aynı mekanda ancak ayrı salonlarda bulundu, mesajlar Ummanlı yetkililer aracılığıyla iletildi.

İlk turda anlaşma sağlanmadı ancak müzakere kanallarının açık tutulması ve teknik düzeyde çalışmaların başlatılması konusunda uzlaşı sağlandı. Özellikle İran’ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

ABD’DEN İKİNCİ UÇAK GEMİSİ

ABD, müzakerelerin başarısız olması ihtimaline karşlık bölgeye ikinci bir uçak gemisi sevk etti.

USS Abraham Lincoln İran kıyılarına yaklaşık 700 kilometre mesafede konuşlanmış durumda.

İRAN'DAN YEŞIL IŞIK

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Majid Takht-Ravanchi, ABD’nin yaptırımları kaldırması halinde Tahran’ın uranyum stokları konusunda uzlaşmaya gidebileceğini söyledi:

"Onların samimiyetini görürsek, bir anlaşmaya varacağımızdan eminim"

