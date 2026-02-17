İhlas Haber Ajansı • Kırklareli
Dere yatağında kimliği belirsiz ceset bulundu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
Özetle
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir dere yatağında hareketsiz yatan bir kişi bulundu ve sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edildi.
- Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir dere yatağında ceset bulundu.
- Hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi.
- Sağlık ekipleri, olay yerinde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
- Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
- Polis ve savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.
Dere yatağında bulunan cesetlere bir yenisi daha eklendi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Taşköprü'nün alt kısmından geçen dere yatağında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
