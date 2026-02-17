Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Dere yatağında bulunan cesetlere bir yenisi daha eklendi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Taşköprü'nün alt kısmından geçen dere yatağında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi.

Dere yatağında kimliği belirsiz ceset bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Dere yatağında kimliği belirsiz ceset bulundu

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası