Bülent Şakrak'la yaptığı 8 senelik evliliği tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, şimdilerde yeni ilişkisiyle gündemde. Radyo sunucusu Güçlü Mete'yle beraberlik yaşayan oyuncu, sosyal medyadaki 'yüzük' paylaşımıyla dikkat çekti. Düvenci'nin yeniden nikah masasına oturacağı iddia edildi.

Bülent Şakrak ile boşanmasının ardından özel hayatında yeni bir sayfa açan Ceyda Düvenci, radyocu Güçlü Meteyle yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

DİKKAT ÇEKEN ‘YÜZÜK’ DETAYI

Oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı son karelerde dikkat çeken tek taş yüzük detayı, evlenecekleri iddialarını güçlendirdi.

Ceyda Düvenci’den dikkat çeken ‘yüzük’ paylaşımı: Evlilik yorumlarını beraberinde getirdi

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, 2015 yılında bir dizi setinde tanışarak evlendiği Bülent Şakrak ile 2023’te yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlayan isim, paylaşımları ve birlikte yaptıkları seyahatlerle adından söz ettirdi. Çiftin özellikle yurt dışı tatillerinden paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Son olarak birlikte görüntülenen ikiliye 14 Şubat planları sorulduğunda, Düvenci “Güçlü’nün güzel bir sürprizi var. Yarın sabah uçağa atlayıp baş başa bir yere gideceğiz” açıklamasını yapmıştı.

DÜĞÜN SORUSUNA “YOK ARTIK” DEMİŞTİ

Öte yandan Gel Konuşalım programında, Düvenci’nin paylaşımındaki tek taş yüzük detayı evlilik teklifi iddialarını gündeme taşıdı. Daha önce ilişkisiyle ilgili “Ben çok seviyorum, çok mutluyum” diyen oyuncu, “Araya bir düğün sıkışır mı?” sorusuna ise “Yok artık” cevabını vermişti.

