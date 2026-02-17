Modern otomobiller artık sadece ulaşım aracı değil. İsrail merkezli istihbarat şirketlerinin geliştirdiği sistemlerle araçlar; konum, iletişim ve hatta araç içi ses verilerini toplayabilen dijital gözetim platformlarına dönüştürüldü. Haaretz’in araştırmasına göre bu veriler analiz edilerek doğrudan güvenlik ve askeri yapılarla paylaşılıyor.

İsrail merkezli siber istihbarat şirketleri, otomobilleri gelişmiş gözetim araçlarına dönüştürmeye başladı.

"Araç içi istihbaratı" alanında faaliyet gösteren CARINT şirketleri araçlardaki dijital sistemleri doğrudan istihbarat zincirine dahil etti.

Arabanız dinleniyor olabilir! Mikrofon ve GPS verileri tek merkezden Netanyahu yönetimine aktarılmaya başlandı

SIM, GPS VE MULTİMEDYA VERİLERİ TEK MERKEZDE

Araç içindeki dijital bileşenler üzerinden konum takibi, veri eşleştirme ve iletişim izleme kapasitesine sahip teknolojiler geliştirildi. Modern otomobillerin internet ve hücresel bağlantıya bağımlı hale gelmesi, bu alanı daha da genişletti.

SIM kartlar, GPS sistemleri ve multimedya altyapısından elde edilen veriler tek merkezde toplanıyor. Sistemler sayesinde araçların hareketleri gerçek zamanlı izlenebiliyor. Konum bilgileri, seyahat alışkanlıkları ve iletişim verileri eşleştiriliyor.

HAARETZ ARAŞTIRMASI: EN AZ ÜÇ ŞİRKET AKTİF

İsrail merkezli Haaretz’in araştırmasına göre, istihbarat alanında faaliyet gösteren en az üç İsrail şirketi araçlardan toplanan verileri doğrudan istihbarat amaçlı kullanıyor.

İsrailli Rayzone şirketinin yeni CARINT ürünü, bir otomobilden toplanan verileri farklı kaynaklarla birleştirerek hedef hakkında "tam istihbarat kapsamı" sağladığı tespit edildi.

MİKROFON VE KAMERAYA UZAKTAN ERİŞİM

Araştırmada adı geçen bir diğer İsrail şirketi Toka da belirli araç modellerinin multimedya sistemlerine sızabilen bir ürün geliştirdi. İsrailli şirket aracın konumunu belirleyip hareketlerini takip edebiliyor. Aynı zamanda eller serbest sistemin mikrofonuna uzaktan erişim sağlıyor ve araç içindeki konuşmaları dinleyebiliyor.

Sistemin, gösterge paneli ve araç çevresindeki kameralara bağlanabildiği bilgisi paylaşıldı.

LASTİK VERİSİ BİLE TAKİP ARACI

İsrail merkezli Ateros ve Netline şirketlerinin geliştirdiği sistemlerde ise lastik basınç sensörlerinden gelen veriler dahi kullanılıyor. Her lastikte bulunan benzersiz tanımlayıcı, araç için dijital bir parmak izi oluşturuyor. Elde edilen veri, diğer istihbarat kaynaklarıyla birleştiriliyor.

ABD'NİN DE ADI GEÇİYOR

ABD’de FBI ve Ulusal Güvenlik Ajansı’nın, teknoloji şirketlerinden talep ettiği verilere benzer şekilde araç üreticilerinden de veri istediği biliniyor. CARINT alanında Palantir gibi büyük veri şirketleri plaka ve araç kayıtlarını analiz ederek hükümet ve askeri kurumlara destek sunuyor.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'de yaptığı katliamların ardından araç takibine yönelik istihbarat kapasitesini artırdı. Özel şirketlerin desteğiyle geliştirilen sistemler daha sonra İsrail ordusuna entegre edildi. Sistemler halen aktif olarak kullanılıyor.

Çin’de ise durum farklı. Araç üreticilerinin verileri devlete iletmesi zorunlu tutuluyor. İsrail ordusu, Çin menşeli bazı araçların askeri üslere girişini yasaklamıştı.

"İSRAİL ARAÇLARI UZAKTAN DEVRE DIŞI BIRAKABİLİR"

İsrail basınına göre araçların uzaktan devre dışı bırakılması ya da kontrol edilmesi gibi eylemler de talep görüyor.

