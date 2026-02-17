Siirt'in Baykan ilçesinde topunu menfezden almaya çalışan 11 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Baykan ilçesi Gündoğdu köyünde dün akşam saatlerinde evinin yakınında top oynayan 11 yaşındaki Furkan Kurtay'ın topu su akan menfeze girdi. Topunu almak isteyen küçük çocuk, menfezin içine girdiği sırada dar alanda sıkıştı.

Bir süre sonra yakınları tarafından fark edilen Kurtay için 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Menfezden çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kurtay hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

