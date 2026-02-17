Eskişehir’de üçüncü kat camından aşağı düşen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Eskişehir’de Emek Mahallesi Hakanlar Sokak üzerinde yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi.

Eskişehir’de yürekleri ağza getiren olay! 12 yaşındaki çocuk camdan düştü

ÜÇÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan 12 yaşındaki Umut T. isimli camdan aşağı düştü. Bilinmeyen bir nedenle aşağı düşen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerin ilk müdahalesi sonrası sağlık durumu ağır olan Umut T. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü. 12 yaşındaki çocuğun ailesi, hastanede beklerken, çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yürek sızlatan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

