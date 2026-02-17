İhlas Haber Ajansı • Eskişehir
Eskişehir’de yürekleri ağza getiren olay! 12 yaşındaki çocuk camdan düştü
Eskişehir’de üçüncü kat camından aşağı düşen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Özetle
Eskişehir'de 12 yaşındaki Umut T., oturduğu apartmanın 3. katındaki dairesinin penceresinden düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayat mücadelesi veriyor.
- Eskişehir'de 12 yaşındaki Umut T., 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairesinin penceresinden düştü.
- Sağlık durumu ağır ve kritik olan çocuk, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir’de Emek Mahallesi Hakanlar Sokak üzerinde yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi.
ÜÇÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ
3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan 12 yaşındaki Umut T. isimli camdan aşağı düştü. Bilinmeyen bir nedenle aşağı düşen çocuk, hastaneye kaldırıldı.
DURUMU KRİTİK
Sağlık ekiplerin ilk müdahalesi sonrası sağlık durumu ağır olan Umut T. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü. 12 yaşındaki çocuğun ailesi, hastanede beklerken, çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yürek sızlatan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
