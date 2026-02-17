Nihilist Penguen ardından şimdi de Peluş oyuncağına sarılan yavru maymun Punch'ın hikayesi gündem oldu. Annesi tarafından terk edilen 6 aylık maymunun görüntüleri milyonları derinden etkiledi.

Japonya’da doğumunun ardından annesi tarafından terk edilen bebek makak maymunu Punch, peluş oyuncağına sarıldığı görüntülerle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Doğumda terk edilen altı aylık makak Punch, Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi’nde peluş bir orangutana sarılmasıyla ün kazandı.

PUNCH'IN HİKAYESİ

Punch, doğumundan kısa süre sonra annesi tarafından terk edildi.

Heraldo USA’ya göre Punch, Temmuz 2025’te doğdu ancak annesi onu kısa süre sonra bıraktı. Hayvanat bahçesi bakıcıları devreye girerek onu elle büyüttü ve diğer makaklarla yavaş yavaş tanıştırırken gelişimini yakından izlemeye devam ediyor.

ANNE OLARAK PELUŞ ORANGUTANI SEÇTİ

Yavru maymunlar doğdukları andan itibaren annelerine tutunma eğiliminde olduğu için bakıcılar, kaygısını azaltmak amacıyla Punch’a battaniyeler ve peluş oyuncaklar verdi. Punch, peluş orangutanı seçti.

X’te geniş çapta paylaşılan görüntülerde Punch’ın uyurken oyuncağa sarıldığı görülüyor. Volcaholic adlı hesap ise Punch’ın, diğer genç maymunlar onu "hırpaladığında" peluş oyuncağı adeta kalkan gibi kullandığını yazdı.

PELUŞUNDAN VAZGEÇMİYOR

Ocak ayının ortasında Punch, hayvanat bahçesindeki bir makak grubuyla başarıyla tanıştırıldı. Onlarla etkileşime girmeye başlamış olsa da uyum sürecinde peluş arkadaşından ayrılmamaya devam ediyor.

HAYVANAT BAHÇESİNE ZİYARETÇİ AKINI

Sosyal medyadaki ilginin ardından hayvanat bahçesine ziyaretçi akını yaşanırken, yetkililer Punch’ın bir gün kendini güvende hissetmek için oyuncağa ihtiyaç duymayacağını umut ediyor.

