UEFA duyurdu: Fenerbahçe-Nottingham Forest maçına İsviçreli hakem
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile Kadıköy'de oynayacağı ilk maçın hakemi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer oldu.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest ile karşılaşacak.
- Maç, 19 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak.
- Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.
- Scharer'in yardımcıları Stephane De Almeida ve Jonas Erni olacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. 19 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak maçın hakemi belli oldu.
Müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Anojen Kanagasingam olacak.
Chobani Stadyumu'nun ev shipliği yapavağı mücadelede VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da Luca Cibelli görev yapacak.
