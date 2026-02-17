Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile Kadıköy'de oynayacağı ilk maçın hakemi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. 19 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak maçın hakemi belli oldu.

Müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Anojen Kanagasingam olacak.

Sandro Scharer

Chobani Stadyumu'nun ev shipliği yapavağı mücadelede VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da Luca Cibelli görev yapacak.

