Ramazan ayına kısa süre kala “Kan vermek orucu bozar mı?”, “Oruçluyken kan aldırmak günah mı?”, “Hastanede tahlil için kan vermek oruca zarar verir mi?” gibi sorular yeniden gündeme geldi. Sağlık kontrolleri, hac hazırlıkları veya rutin testler nedeniyle kan vermek-aldırmak zorunda kalan vatandaşlar, oruç ibadetinin geçerliliği konusunda net bilgi arıyor.

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçla ilgili temel ölçü, vücuda bir şeyin girip girmemesidir. Bu sebeple de kan vermek, yani vücuttan kan alınması orucu bozmaz.

Dini kaynaklarda da “vücuttan çıkan şeyler”in çoğu zaman orucu bozmadığı, orucu bozan durumların daha çok “vücuda giren” uygulamalarla ilgili olduğu ifade edilir. Yani tahlil amaçlı kan vermek veya kan aldırmak, orucun geçerliliğini ortadan kaldırmaz.

ENJEKSİYONLA KAN ALDIRMAK ORUCU ETKİLER Mİ?

Şırınga ve enjeksiyonla yapılan işlemlerde “vücuda bir maddenin girip girmediği” konusu belirleyici kabul edilir. Kan alınırken veya işlem sırasında vücuda herhangi bir sıvı ya da madde verilmesi söz konusu olursa oruç bozulur.



KAN ALINIRKEN ALKOL SÜRÜLMESİ ORUCU BOZAR MI?

Hastanede kan tahlili yapılırken iğne öncesinde deriye alkol sürülmesi ve işlem sonrasında iğne yerine alkollü pamuk bastırılması da sık sorulan konular arasında.

Kan alınacak bölgeye alkol sürülmesi oruca zarar vermediği, dıştan yapılan temizlik işleminin oruç üzerinde etkili olmadığı dini kaynaklarda belirtilir.

KANIN ŞIRINGAYA GELİP TEKRAR İÇERİ VERİLMESİ ORUCU BOZAR MI?

Bazı sağlık uygulamalarında kanın alınmasıyla birlikte tekrar vücuda verilmesi gibi durumlar yaşanabiliyor. Kanın vücuda geri verilmesi “içeri giren şeyler” kapsamında değerlendirilerek orucun bozulabileceği anlamına gelir.



HACAMAT, AKUPUNKTUR VE KAN ALDIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan öncesinde en çok sorulan başlıklardan biri de hacamat ve benzeri uygulamalar. Dini kaynaklarda hacamat olmak, kan aldırmak ve akupunktur yaptırmak orucu bozan işlemler arasında sayılmaz.

