Çin, "Bahar Bayramı" olarak adlandırılan geleneksel Ay Yeni Yılı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yılan Yılı'nı tamamlayan Çinliler 17 Şubat'ta At Yılı'na girecek. İşte Ateş Atı Yılı hakkında bilinenler...

Çin'in dört bir yanındaki şehirler, geleneksel Ay takvimine göre yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Ay Yeni Yılı'nın başlangıcı 21 Ocak ve 20 Şubat arasındaki bir güne, genellikle de kış gündönümünden sonraki ikinci yeni ay denk geliyor. Yılan Yılı'nı tamamlayan Çinliler 17 Şubat'ta At Yılı'na girecek.

ETKİNLİKLER 2 HAFTA SÜRÜYOR

Çin’de "Bahar Festivali" olarak bilinen Ay Yeni Yılı, yalnızca bir takvim değişimi değil; kökleri binlerce yıl öncesine uzanan güçlü bir kültürel ve ruhani geleneği temsil ediyor. Her yıl yeni ayın ortaya çıkmasıyla başlayan bu büyük festival yaklaşık iki hafta sürüyor ve dolunay gecesinde kutlanan Fener Festivali ile sona eriyor.

SADECE ÇİN'İ KAPSAMIYOR

Sıklıkla Çin Yeni Yılı olarak anılsa da bu bayram yalnızca Çin’de değil, çok daha geniş bir coğrafyada kutlanır ve her ülkenin kendine özgü gelenekleri vardır. Ay Yeni Yılı; Çin, Kore ve Vietnam başta olmak üzere birçok Asya ülkesinde kutlanan büyük bir bayramdır.

ÇİN TAKVİMİ

3.000 yılı aşkın süredir Çin Ay Yeni Yılı, Çin takvimine göre yeni yılın başlangıcıdır. Geleneksel Çin takvimi ay-güneş esaslıdır; yani tarihler hem ayın hem de güneşin hareketlerine göre belirlenir. Aylar, ayın gece gökyüzünde görünmediği yeni ay ile başlar. Yeni yıl, kış gündönümü ile ilkbahar ekinoksu arasındaki dönemin ortasına en yakın yeni ayda başlar; bu da genellikle Ocak’ın üçüncü haftası ile Şubat’ın üçüncü haftası arasına denk gelir.

Çin, 1912 yılında resmi olarak Gregoryen takvimini kabul etse de geleneksel Ay Yeni Yılı kutlamaları devam etmiştir. 1949’da bayram “Bahar Festivali” adıyla yeniden ulusal bayram ilan edilmiştir.

HER YIL BELİRLİ BİR HAYVANLA ANILIYOR

Her yılın belirli bir hayvan ve elementle anılması da bu geleneğin önemli bir parçası. Çin zodyağındaki bu semboller, o yılın ruhunu ve beklentilerini yansıttığı için toplumda özel ilgi görüyor.

