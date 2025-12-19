Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu! Evinden çok sayıda uyuşturucu ve silah çıkmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kamuoyunda "ünlülerin uyuşturucu ağı" olarak anılan soruşturmada Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun kuzeni olan Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu. Garipoğlu'nun evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirilmişti.
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Garipoğlu'nun mal varlığına el konulduğu öğrenildi.
Bu süreçte, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltına alınmıştı.
EVİNDEN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
Ayrıca Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 likit, uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat, uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirilmişti.