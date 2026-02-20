Doktorlar 'esnemelisin' demişti: Ağrının nedeni bambaşka çıktı, genç kadının bacağı kesildi
ABD’nin Los Angeles şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Courtney Echerd’in sağlık sorunları, 2021 yılının Aralık ayında bacağında hafif bir ağrı hissetmesiyle başladı. Ağrının giderek artması üzerine doktora başvuran genç kadın, önce fizyoterapiste yönlendirildi. Esneme hareketleri sırasında bacağını neredeyse oynatamayacak duruma geldiğini fark eden kadın farklı bir doktora gitti. Yapılan ileri tetkikler sonucu Courtney'e nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konuldu. Genç kadın, yaşadığı zorlu süreci, “Hayatımın her yönü değişti” sözleriyle anlattı.
- Aralık 2021’de bacağındaki hafif ağrıyla doktora giden Courtney Echerd'e başlangıçta esneme hareketleri tavsiye edildi.
- Ağrısının artması üzerine yapılan ileri tetkiklerde, genç kadına kemik kanseri çeşidi olan osteosarkom teşhisi konuldu.
- Doktorlar, Courtney'in bacağının kurtarılamayacağını ve kesilmesi gerektiğini bildirdi.
- Kanser teşhisi sonrası kemoterapi gördü ve doktorların önerdiği tedavileri eksiksiz uyguladı.
- Ameliyat sonrası kalıcı sinir ağrıları yaşayan Courtney, ailesinin desteğiyle hayatını sürdürüyor.
Los Angeles’ta dijital medya alanında çalışan 30 yaşındaki Courtney Echerd’in sağlık sorunları, Aralık 2021’de bacağındaki hafif ağrıyı fark etmesiyle başladı.
"ESNEME HAREKETLERİ YAPMALISIN" DEDİLER
Şikayetinin giderek artması üzerine doktora giden genç kadına esneme hareketleri yapması tavsiye edilerek fizyoterapiste yönlendirildi. Fizyoterapi seanslarında ise bacağını esnetirken neredeyse oynatamayacak duruma geldiğini söyleyen kadın, tekrar doktora gitme kararı aldı.
Hastanede yapılan ileri tetkiklerde, Courtney'e bir kemik kanseri çeşidi olan osteosarkom teşhisi konuldu.
Acı haber ise bundan sonra geldi. Doktorlar, Courtney’in bacağının kurtarılamayacağını ve kesilmesi gerektiğini söyledi. Kanser teşhisi sonrası kemoterapi süreçlerini de uygulayan Courtney, doktorların önerdiği tedavileri eksiksiz takip etti. Yaşadığı zorlu süreçte hayatının her yönden değiştiğini söyleyen genç kadın, “Yürümeyi çok severdim ve günlük yürüyüşlerim artık mümkün değil,” dedi.
Ameliyat sonrası kalıcı sinir ağrıları yaşayan Courtney, şimdi ailesinin desteğiyle hayatını sürdürüyor.