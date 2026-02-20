Doğuştan fibula hemimelisi hastalığı nedeniyle sağ bacağı sol bacağından kısa olan 9 yaşındaki Alfie Phillips, İngiltere’de bacak uzatma ameliyatı geçiren ilk çocuk oldu. Alt bacaktaki fibula kemiğinin kısa olması sonucu oluşan hastalık, uzuv kısalığı ve denge sorunlarına yol açıyor. Uygulanan yeni bir yöntemle, bacak içine yerleştirilen motorlu teleskopik çivi sayesinde kemik her gün yaklaşık 1 milimetre uzatılarak oluşan boşluk vücudun ürettiği yeni kemikle doğal olarak dolduruluyor.

İngiltere’de yaşayan 9 yaşındaki Alfie Phillips, ülkesinde acak uzatma ameliyatı geçiren ilk çocuk oldu. Doğuştan 'fibula hemimelisi' ile dünyaya gelen Alfie’nin sağ bacağı, sol bacağına göre daha kısaydı. Bu nadir hastalık, alt bacakta bulunan fibula kemiğinin kısa gelişmesi sonucu ortaya çıkıyor ve uzuvda belirgin kısalığa neden oluyor.

İKİ BACAĞI ARASINDA 4 SANTİMETRELİK FARK VARDI

Doktorlara göre bu durum, Alfie’nin yürürken ve koşarken denge sorunları yaşamasına yol açarken, kalça ve omurgasına da fazladan yük bindiriyordu. 2024 yılının başında yapılan kontrollerde iki bacak arasında 4 santimetrelik fark tespit edildi. Uzmanlar, büyüme tamamlandığında bu farkın 6 santimetreye ulaşabileceğini söyledi.

Kaynak: YouTube/Good Morning Britain

Ailenin kararıyla Mart 2025’te Liverpool’daki Alder Hey Çocuk Hastanesi'nde bacak uzatma ameliyatı gerçekleştirildi. Bu yöntem, kemiğin dış yüzeyinden bacak dokusunun içine yerleştirilen motorlu teleskopik bir çiviyle kemiğin kontrollü şekilde uzatılmasını sağlıyor. Her gün yaklaşık 1 milimetrelik uzama sağlanırken, oluşan boşluk vücudun doğal olarak ürettiği yeni kemik dokusuyla doluyor. Böylece cilt dışından pim ve tellerle sabitlenen geleneksel dış iskelet yöntemine gerek kalmıyor.

Kaynak: YouTube/Good Morning Britain

MANYETİK CİHAZLA ÇİVİNİN AKTİFLEŞMESİ SAĞLANDI

Ameliyattan bir hafta sonra küçük Alfie ve ailesi bir ay boyunca günde üç kez manyetik bir cihaz kullanarak çivinin aktifleşmesini sağladı. Süreç boyunca haftalık röntgenlerle ilerleme takip edilirken, bacakta 3 santimetrelik uzama gerçekleştiği gözlemlendi.

Doktorlar, içten uzatma yönteminin daha az ağrılı ve enfeksiyon riskinin daha düşük olduğunu belirtti. Nitekim Alfie, ameliyattan yedi gün sonra ağrı kesici kullanmayı bıraktı ve kısa sürede ayağa kalktı. Annesi, oğlunun ameliyattan sonraki sabah yürüteçle tuvalete gidebildiğini ve birkaç hafta içinde neredeyse normal hayatına döndüğünü söyledi.

Kaynak: YouTube/Good Morning Britain

Yaklaşık dört ay sonra Alfie’nin bacağındaki çivi çıkarıldı. Uzmanlar, büyüme süreci devam ettiği için ileride kaval kemiğine yönelik ek bir operasyon gerekebileceğini belirtse de, şu anki sonuçlardan oldukça memnun olduklarını açıkladı.

TIP TARİHİNE GEÇTİ

Alfie İngiltere’de bacak uzatma ameliyatı geçiren ilk çocuk olarak tıp tarihine geçerken bu yöntem, küçük çocuğun ardından İngiltere’de üç farklı şehirde daha uygulanmaya başladı. Doktorlar, söz konusu operasyonun çocuk ortopedisinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

