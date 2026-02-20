Erzurum’da çakmak gazı tüpüyle çakmağını doldurmaya çalışan genç dehşeti yaşadı. Çakmağın ateşlemesi ile patlaması bir olan gencin yüzü ve göğsü yandı.

Erzurum’da Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Eren Güngör, 2 gün önce korkunç bir olay yaşadı. Çakmak gazı tüpüyle boş çakmağını doldurmak isteyen genç, kaçağı fark edemedi. Tüp elinde patladı.

Korkunç patlama sonrasında gencin yüzü ve göğsünde ikinci derece yanıklar oluştu. Yüzüne kar ve su tutan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Gaz dolduran genç dehşeti yaşadı! Çakmak patladı, yüzü yandı

“SADECE YÜZÜM VE GÖĞSÜM YANDI”

Güngör, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Çakmağı çakınca direkt elimdeki çakmak gazı tüpü patladı. Allah'tan yere fırlattım, sadece yüzüm ve göğsüm yandı. Kış olduğu için hemen yüzüme kar tuttum.

“SÜREKLİ GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELİYOR”

Güngör, çakmak gazı doldururken dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak “Bu işlemi yapmak isteyenlere çok dikkatli olmaları çağrısında bulunan Güngör, "Ben yandım, başkaları yanmasın. Sol tarafım bayağı yandı, sağ tarafım ise hafif. Saçlarım, kirpiklerim ve kaşlarım yandı. Bu kadar tehlikeli olacağını beklemiyordum. Patlama anı sürekli gözümün önüne geliyor. Olaydan çok etkilendim” dedi.

“YATIRARAK TEDAVİ EDİYORUZ”

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu, çakmak gazı patlaması sonucu 12 hastanın serviste tedavi gördüğünü belirtti:

Bu hastamızın yanıkları açık alanda olmuş ama genelde araç içinde çakmak gazı patlaması sonucu elleri, yüzü ve vücudundan yananlar oluyor. Hastamızın ciddi derin yanıkları yok ama yüz bölgesi hassas ve riskli olduğu için yatırarak tedavi ediyoruz. Özellikle kapalı alanlarda gaz birikmesi patlamaya yol açabiliyor. Özellikle gençler çakmak gazıyla uğraşmak gibi yanlışlar yapıyorlar, bu konuda dikkatli olmalıyız.

