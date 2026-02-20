Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ABD-İran gerilimi ile dün %-3,2 geriledi ve 13.804’ten kapanış yaptı. Analistler, 14.000’in altında kalıcılık halinde 13.300’e varabilecek geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Öte yandan rekorların da test edildiği son 1 haftalık süreçte, gördüğü zirve seviyeden en fazla düşen hisseler de belli oldu. Büyük hisselerdeki kayıpların en yüksek seviyeden %-10’un da üzerinde gerçekleştiği görüldü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %-3,2 değer kaybetti ve 13.804 puandan kapanış yaptı. İşlem hacmi 221,9 milyar TL olarak gerçekleşirken, dün bankacılık endeksi %-4,3, sınai endeks %-2,7 geriledi.

Endekste dünkü kapanışın 5 ve 22 günlük ağırlıklı ortalamaların altında gerçekleşmesi teknik görünüm açısından “negatif” sinyal üretirken, ekim ayında başlayan yükseliş trendinin korunması ise dikkatlerden kaçmadı.

ORTA DOĞU GERİLİMİ

Orta Doğu’daki son gelişmelerin endeks üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çeken Burgan Yatırım “Jeopolitik risklerde gözlenen artışın risk algısını zayıflatması, kısa sürede güçlü prim kaydeden piyasada kâr realizasyonlarını tetikledi. Düzeltme hareketleri piyasa işleyişi açısından olağan kabul edilse de, bu sürecin panik odaklı satışlara dönüşmemesi kritik önem taşımaktadır. Mevcut ortamda dalgalanmaların sürebileceği dikkate alınmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Borsada kayıplar sürecek mi? Zirveden en çok düşen hisseler

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Yapı Kredi tarafından paylaşılan günlük bültende ise 14.000 seviyesinin artık kısa vadeli direnç olarak takip edileceği belirtilerek; endeksin bu seviyenin altında kaldığı müddetçe 13.300 desteğine varabilecek gerilemelerin yaşanabileceği aktarıldı.

ZİRVEDEN HIZLI DÜŞEN HİSSELER

Bu arada son 1 haftada BİST 30 kapsamında işlem gören hisselere bakıldığında, kayıpların %-10’un da üzerinde gerçekleştiği görüldü. Bazı büyük hisselerde zirveden gerçekleşen düşüşler şöyle:

-TAVHL: 323,00 TL (%-12,29)

-SISE: 44,80 TL (%-11,98)

-THYAO: 312,50 TL (%-11,35)

-PETKM: 17,38 TL (%-11,15)

-FROTO: 120,80 TL (%-10,78)

-PGSUS: 202,00 TL (%-10,66)

-ULKER: 126,60 TL (%-10,66)

-SASA: 2,52 TL (%-9,68)

-ISCTR: 16,47 TL (%-9,56)

-SAHOL: 104,10 TL (%-9,48)

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen işlemler ve aracı kurum raporları dikkatle alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

