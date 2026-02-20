Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı’nda yeni dönem başladı. Afyonkarahisar Valiliği görevini yürüten Kübra Güran Yiğitbaşı’nın bakan yardımcılığına getirilmesinin ardından hayatı ve biyografisi merak edilmeye başlandı. Peki, Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?

Resmi Gazete’de yayımlanan son atama kararlarıyla birlikte İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nda bakan yardımcıları değişti. İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan isimler arasında yer alan Kübra Güran Yiğitbaşı’nın akademik kariyeri, kamu görevleri ve valilik süreci merak konusu oldu.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 yılında Ankara’da doğan Kübra Güran Yiğitbaşı, çocukluk ve ilköğretim yıllarını kaymakam olan babasının görevleri nedeniyle Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde geçirdi. Ortaöğrenimini Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayan Yiğitbaşı, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde aldı. Akademik çalışmalarını iletişim ve psikoloji alanlarında sürdüren Yiğitbaşı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine gerçekleştirdiği çalışmasıyla yaptı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde doktora eğitimini “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” teziyle 2012 yılında bitiren Yiğitbaşı, aynı fakültede araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine doktor öğretim üyesi ve doçent olarak devam etti.

Lisans ve yüksek lisans düzeyinde Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler verdi.. Marmara Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı ve kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulundu.

Akademik çalışmalarının yanı sıra medya ve yayıncılık alanında da faaliyet gösteren Yiğitbaşı, 2016 yılında 15 Temmuz temalı “Kalplerin Direnişi” belgeselini hazırladı. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilen belgesel TRT Belgesel ekranlarında da yayımlandı. 2018 yılında “Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım” adlı kitabı yayımlanan Yiğitbaşı, TRT’de yayınlanan ve hazırlamış olduğu "Dijital Çağda E-beveynlik" adlı program 13 bölüm halinde TRT'de yayınlandı.

2019 yılı Ağustos ayında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliğine atanan Yiğitbaşı, 2021’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süreçte kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması, aile eğitim programları, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın istihdamının artırılması gibi alanlarda yürütülen çalışmalarda görev aldı. 12 Mayıs 2022 tarihli kararnameyle Afyonkarahisar Valiliği görevine getirilen Yiğitbaşı, 18 Mayıs 2022’de göreve başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan son atama kararıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Evli ve üç çocuk annesidir.

