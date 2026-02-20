Yalçın Özden kimdir, kaç yaşında? Yalçın Özden'in hayatı ve biyografisi
Tiyatrodan televizyona, kabareden sinemaya uzanan kariyeriyle Türk sahne sanatlarının önemli isimlerinden biri olan Yalçın Özden’in hayatı ve biyografisi, sağlık durumu sonrası gündeme geldi. Peki, Yalçın Özden kimdir?
Yalçın Özden, kariyeri boyunca sahne performansları, televizyon programları ve sinema projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Geleneksel sahne sanatlarından modern gösteri anlayışına uzanan kariyeriyle öne çıkan Özden’in hayatı ve biyografisi gündemde yer almaya devam ediyor.
YALÇIN ÖZDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1947’de dünyaya gelen Yalçın Özden, çocukluk yıllarından itibaren sahneyle iç içe bir hayat sürdü. Öğretmen bir babanın çocuğu olarak Anadolu’nun farklı şehirlerinde büyüyen oyuncu, ortaokul ve lise yıllarını İstanbul’da tamamladı. Sahneye ilk adımını okul yıllarında atan Özden, lise döneminde yer aldığı tiyatro oyunlarıyla dikkat çekti ve amatör olarak başladığı oyunculuğu kısa sürede profesyonel sahneye taşıdı. Milli Türk Talebe Federasyonu bünyesinde yürütülen tiyatro çalışmalarına katılan sanatçı, burada aldığı eğitimle sahne deneyimini geliştirdi. Direklerarası Kabare ve Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa adım atan Özden, kabare, vodvil ve geleneksel Türk tiyatrosunun farklı türlerinde sahne aldı. Uzun yıllar Zeki Yurtbaşı ile birlikte oluşturdukları “Uğurböcekleri” ikilisiyle televizyonda önemli bir yer edindi.
YALÇIN ÖZDEN’İN YER ALDIĞI BAZI YAPIMLAR
Ceza - 1974
Eşek Şakası - 1980
Akıllı Deliler - 1980
Bizim Sokak - 1982
Borusunu Öttüren - 1985
İşler Tıkırında - 1985
Şişeli Köy - 1985
Kızlar Sınıfı - 1994
Tele Anahtar - 1994
Tatlı Kaçıklar - 1996-2001
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz - 2008
Altın Kızlar - 2009
Türk Malı - 2010
Seksenler - 2013-2017
Çocuklar Duymasın - 2018
Benim Adım Osssman - 2018