UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken bir de sakatlık şoku yaşadı. Maç sonrası ''Milan Skriniar sakatlandı mı, kaç maç yok, rövanş maçında oynayacak mı?'' soruları gündeme getirildi. Sarı-lacivertlilerin deneyimli savunmacısı Milan Skriniar karşılaşmanın 26. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi, yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı. İşte, Tedesco'dan Skriniar sakatlık açıklaması...

Milan Skriniar sakatlandı mı, kaç maç yok, rövanş maçında oynayacak mı büyük bir merakla araştırılıyor. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Domenico Tedesco, Skriniar’ın durumuna ilişkin net ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam, oyuncusunun sakatlığının ciddi göründüğünü belirterek detaylı kontrollerin yapılacağını söyledi.

MILAN SKRINIAR SAKATLANDI MI?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe’nin Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmada Milan Skriniar sakatlık yaşadı. Tecrübeli savunmacı, mücadelenin 26. dakikasında oyuna devam edemedi ve yerini Çağlar Söyüncü’ye bıraktı.

Maç sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Domenico Tedesco, oyuncunun durumunun ciddi göründüğünü ifade ederek detaylı kontroller yapılacağını söyledi.

SKRINIAR KAÇ MAÇ YOK?

Skriniar’ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. İlk değerlendirmelere göre sakatlığın önemli olduğu belirtilirken, yaklaşık 1 ay forma giyemeyebileceği yönünde iddialar gündeme geldi. Kesin süre çekilecek MR sonucuna göre belli olacak.

SKRINIAR RÖVANŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Domenico Tedesco Oosterwolde ve Skriniar’ın İngiltere’de oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı. Yıldız stoperin ikinci maçta sahada olması beklenmiyor.

