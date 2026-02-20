Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı karşılaşmada Charlotte Hornets'ı 105-101 yendi.

NBA'de Houston Rockets, Spectrum Center'da konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 105-101'lik skorla mağlup etti.

Rockets'ta Alperen Şengün, 13 sayı ve 7 asist; Kevin Durant ise 35 sayı ve 8 ribauntla oynadı. Jabari Smith 15, Reed Sheppard 13 ve Amen Thompson 9 sayı kaydedererek, takımını sezonun 34'üncü galibiyetine taşıdı.

Bu sezon 30'uncu mağlubiyetini yaşayan Hornets'de Grant Williams 20 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Brandon Miller 17 sayıyla maçı tamamladı.

76ERS EVİNDE KAYBETTİ

Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada, milli oyuncu Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, evinde Atlanta Hawks'a 117-107 kaybetti.

Adem Bona 9 sayı ve 7 ribaunt kaydederken; Andre Drummond, 10 sayı ve 14 ribauntla double-double yaptı. Tyrese Maxey 28, VJ Edgecombe 20, Kelly Oubre ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

Hawks'da Jalen Johnson 32 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken; CJ McCollum 23 ve Dyson Daniels ise 15 sayı kaydetti.

