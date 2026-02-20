Bilecik'te bir yerel fast food dükkanına denetim yapıldı. Ekipler gördükleri manzaralar karşısında şoke olurken, Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yapılan iş yerinin faaliyetine eksiklerin tamamlanması adına son verildi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bir fast food dükkanına gelen zabıtalar denetime başladı.

Fast food dükkanında mide bulandıran görüntüler! Zabıta ekipleri de şaşkına döndü

EKİPLER ŞOKE OLDU

İş yerinin alt katındaki depo olarak kullanılan yere inen ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE EL KONULDU

Depo pislikten geçilmezken, son kullanma tarihi geçmiş sucuklar, ekmekler ve bazı malzemelere el koyuldu.

Tost makinesinin pisliğini de gören ekipler "İnsan bunu ara sırada temizler" diyerek tepki gösterdi. Halkın sağlığı ile oynana ve hijyenden bir eser olmayan iş yerine Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yazılırken, iş yerinin faaliyetine eksiklerin tamamlanması adına son verildi.

