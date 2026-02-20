İhlas Haber Ajansı
Fast food dükkanında mide bulandıran görüntüler! Zabıta ekipleri de şaşkına döndü
Bilecik'te bir yerel fast food dükkanına denetim yapıldı. Ekipler gördükleri manzaralar karşısında şoke olurken, Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yapılan iş yerinin faaliyetine eksiklerin tamamlanması adına son verildi.
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir fast food dükkanına yapılan denetimde tarihi geçmiş ürünler ve sağlıksız koşullar tespit edildi.
- Zabıta ekipleri, iş yerinin alt katındaki depo olarak kullanılan yerin pislik içinde olduğunu gördü.
- Son kullanma tarihi geçmiş sucuk, ekmek ve bazı malzemelere el konuldu.
- Tost makinesinin pisliği de ekipler tarafından tepkiyle karşılandı.
- Halkın sağlığı ile oynandığı ve hijyenden uzak olduğu belirlenen iş yerine Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.
- Eksiklerin tamamlanması için iş yerinin faaliyetine son verildi.
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bir fast food dükkanına gelen zabıtalar denetime başladı.
EKİPLER ŞOKE OLDU
İş yerinin alt katındaki depo olarak kullanılan yere inen ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.
TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE EL KONULDU
Depo pislikten geçilmezken, son kullanma tarihi geçmiş sucuklar, ekmekler ve bazı malzemelere el koyuldu.
Tost makinesinin pisliğini de gören ekipler "İnsan bunu ara sırada temizler" diyerek tepki gösterdi. Halkın sağlığı ile oynana ve hijyenden bir eser olmayan iş yerine Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yazılırken, iş yerinin faaliyetine eksiklerin tamamlanması adına son verildi.
