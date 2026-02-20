Türkiye Gazetesi
Ayaklarıyla hamur yoğurdu! Ekipler harekete geçti, imalathane mühürlendi
Sakarya'da bir imalathanede çalışan kişinin ayaklarıyla hamur yoğurduğu anlar pes dedirtti. Belediye ekipleri dükkanın kapatıldığını duyurdu.
İlçedeki bir tatlı imalathanesi, vatandaş sağlığını tehdit eden görüntüler üzerine ekiplerce mühürlenerek kapatıldı.
- Bir tatlı imalathanesi mühürlendi ve kapatıldı.
- Kapatma nedeni, vatandaş sağlığını tehdit eden görüntülerdi.
- İşlem, yetkili ekipler tarafından uygulandı.
- Açıklamada, vatandaş sağlığının önemi vurgulandı ve bu tür durumların kabul edilemez olduğu belirtildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde kaydedilen görüntüler mide bulandırdı.
Büyük bir hijyen skandalını gözler önüne seren videoda, bir kişinin ayaklarıyla hamur yoğurduğu anlar başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
MÜHÜRLENDİ
Akyazı Belediyesi hemen harekete geçerken yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir! İlçemizde faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde çekilen görüntüler sonrasında ekiplerimiz tarafından mühür ve kapatma işlemi uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden bu görüntüler asla kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.
