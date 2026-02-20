Sakarya'da bir imalathanede çalışan kişinin ayaklarıyla hamur yoğurduğu anlar pes dedirtti. Belediye ekipleri dükkanın kapatıldığını duyurdu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde kaydedilen görüntüler mide bulandırdı.

Büyük bir hijyen skandalını gözler önüne seren videoda, bir kişinin ayaklarıyla hamur yoğurduğu anlar başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ayaklarıyla hamur yoğurdu! Ekipler harekete geçti, imalathane mühürlendi

MÜHÜRLENDİ

Akyazı Belediyesi hemen harekete geçerken yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir! İlçemizde faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde çekilen görüntüler sonrasında ekiplerimiz tarafından mühür ve kapatma işlemi uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden bu görüntüler asla kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası