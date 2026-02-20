“15 İlde 15 Ayrı Organize Suç Örgütüne Yönelik Son Bir Haftada Düzenlediğimiz Operasyonlarda 140 Şüpheliyi Yakaladık. Hesaplarında 1 milyar 886 milyon TL tutarında hesap hareketliliği tespit edilen şüphelilerin 187 banka hesabına da el konuldu. İçişleri Bakanlığı, operasyonlara dair detayları tek tek paylaştı. İşte tespit edilenler…

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgilendirme yaptı. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda toplamda 140 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Suç örgütlerine ağır darbe! 15 ilde 15 operasyon: 140 gözaltı

15 İLDE 15 OPERASYON

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 15 ilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Suç örgütlerine ağır darbe! 15 ilde 15 operasyon: 140 gözaltı

80 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 140 şüpheliden 80’i tutuklandı, 49’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlar kapsamında, şüphelilerin hesaplarında ise toplam 1 milyar 886 milyon TL tutarında hesap hareketi bulundu.

Suç örgütlerine ağır darbe! 15 ilde 15 operasyon: 140 gözaltı

HANGİ İLLERDE OPERASYON YAPILDI?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonlara ilişkin şu bilgiler verildi:

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; Samsun ve Ankara’da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar’da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Balıkesir ve Kırklareli’de göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Şırnak’ta 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu organize şekilde işledikleri, Gaziantep ve Tekirdağ’da ekonomik olarak zor durumda bulunan mağdurların durumundan yararlanarak tefecilik yaptıkları, Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzce’de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Öte yandan operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildiği de ifade edildi.

Suç örgütlerine ağır darbe! 15 ilde 15 operasyon: 140 gözaltı

187 HESABA EL KONULDU

Bakanlık, aynı zamanda 187 banka hesabına da el konulduğunu açıkladı:

Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri doğrultusunda, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere ait 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konuldu.

Suç örgütlerine ağır darbe! 15 ilde 15 operasyon: 140 gözaltı

Haberle İlgili Daha Fazlası