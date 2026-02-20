Japonya'nın Osaka kentinde kimliği henüz açıklanmayan bir bağışçı tarafından eskiyen su ve kanalizasyon sisteminin yenilenmesi için belediyeye tam 21 kilogramlık altın bağışı yapıldı. Yaklaşık 560 milyon yen (yaklaşık 157 milyon 802 bin TL) değerindeki bağışın, giderek artan boru arızaları ve güvenlik risklerine karşı kullanılacağı açıklandı.

Japonya’nın üçüncü büyük kenti Osaka'da belediye, altyapı sorunlarının giderilmesi için akıllara durgunluk veren miktarda bağış aldı.

157 MİLYON TL'LİK DEV BAĞIŞ

Osaka Belediye Başkanı Hideyuki Yokoyama, düzenlediği basın toplantısında, kimliğinin gizli kalmasını isteyen bir kişinin geçen Kasım ayında belediyeye 21 kilogram altın külçesi bağışladığını duyurdu. Yaklaşık 560 milyon yen (yaklaşık 157 milyon 802 bin TL) değerindeki bağışın, eskiyen su borularının yenilenmesinde kullanılacağı belirtildi.

Japon vatandaştan belediyeye dudak uçuklatan bağış! 21 kilo altın verdi, nedeni ise şaşkına çevirdi

Yaklaşık 3 milyon nüfuslu Osaka, Japonya’nın Kansai bölgesinde önemli bir ticaret merkezi olarak öne çıkıyor. BBC'nin haberine göre, birçok Japon kentinde olduğu gibi Osaka'daki su ve kanalizasyon altyapısının da ciddi şekilde yıpranmış olduğu belirtiliyor. Belediye verilerine göre yalnızca 2024 mali yılında kent genelinde 90’dan fazla su borusu sızıntısı kaydedildi.

ÜSTELİK İLK BAĞIŞI DEĞİLMİŞ

Başkan Yokoyama, eskiyen su borularının yenilenmesinin büyük maliyet gerektirdiğini belirterek bağış için minnettar olduklarını ifade etti. Aynı bağışçının daha önce de belediyeye 500 bin yen (yaklaşık 140 bin TL) nakit destek sağladığı açıklandı.

