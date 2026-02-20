Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte hem başvuru süreci hem de oturum tarihleri kesinlik kazandı. Takvimin açıklanması ile beraber ''YKS üniversite sınav başvuruları için son gün ne zaman?'' sorusu da gündeme geldi. İşte, TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri ve başvuru sürecine dair detaylar...

YKS ÜNİVERSİTE SINAV BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

2026 YKS için başvuru süreci 6 Şubat 2026 tarihinde başladı. Başvurular için son gün 2 Mart 2026 saat 23.59’a kadar olacak. 2 Mart'tan sonra başvurusunu tamamlamayan adaylar için geç başvuru hakkı da verilecek. YKS geç başvuru işlemleri 10-12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TYT, AYT VE YDT SINAV TARİHLERİ 2026

2026-YKS 1. Oturum (TYT)

Sınav Tarihi:

20.06.2026 10:15

Başvuru Tarihleri:

06.02.2026 14:30

02.03.2026 23:59



2026-YKS 2. Oturum (AYT)

Sınav Tarihi:

21.06.2026 10:15

Başvuru Tarihleri:

06.02.2026 14:30

02.03.2026 23:59



2026-YKS 3. Oturum (YDT)

Sınav Tarihi:

21.06.2026 15:45

Başvuru Tarihleri:

06.02.2026 14:30

02.03.2026 23:59



ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite sınav sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi başlayacak.

