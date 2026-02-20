Sakarya'da seyir halindeki tırla otomobil kafa karaya çarpıştı. Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Göynük yolu Ekinçiler Mahallesi yol ayrımında öğle saatlerinde Y.P. idaresindeki 16 BPS 651 plakalı dorse yüklü tır ile İbrahim Karakaş'ın kontrolündeki 45 ALJ 188 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜSÜ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Karakaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Y.P. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Karakaş'ın cansız bedeni ise morga sevk edildi.

Tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci şekilde can verdi

Kaza nedeniyle aksayan trafik yolun temizlenmesiyle normal seyrine döndü.

Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası