Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na günler kala adayların beklediği duyuru geldi. ÖSYM, 2026-MSÜ kapsamında sınava katılacak adayların sınav yerlerinin belli olduğunu açıkladı.

1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak MSÜ sınavı öncesinde bina ve salon atama işlemleri tamamlanırken, adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

MSÜ SINAV YERLERİ 2026 AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 19 Şubat 2026 tarihli duyuruya göre, 2026-MSÜ sınavına başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri netleşti.

Sınav giriş belgeleri 19 Şubat 2026 saat 11.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden belgelerini alabiliyor. Belgede adayın sınava gireceği merkez, bina, salon ve sıra bilgileri yer alıyor.

ÖSYM MSÜ 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

MSÜ sınav giriş belgeleri ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebiliyor. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınav ekranından belgelerini indirerek çıktı alabilecek.

Sınav günü adayların, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Belgesi bulunmayan adaylar sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle belge üzerindeki bilgilerin kontrol edilmesi ve çıktısının alınması gerekiyor.

2026-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2026-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2026-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

