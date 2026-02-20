Kızılcık Şerbeti, 126. bölümüyle izleyici karşısına çıkarken yeni bölüme konuk olan Şef Şükran Kaymak izleyenlere sürpriz oldu! Sevilen Şef dizide kendi kimliğiyle yer alarak hikayeye dahil olurken ''Şükran Kaymak kimdir, kaç yaşında?'' soruları da gündeme getirildi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti Ramazan özel yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Şef Şükran Kaymak Kızılcık Şerbeti 126. bölüme konuk oyuncu olarak aktılırken dizinin fragmanında yer alan çarpıcı sahneler de heyecanla bekleniyor. Peki, Şükran Kaymak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Şükran Kaymak kimdir, kaç yaşında? Şef Şükran Kaymak Kızılcık Şerbeti 126. bölüme konuk oldu!

ŞEF ŞÜKRAN KAYMAK KIZILCIK ŞERBETİ’NDE

Kızılcık Şerbeti dizisinin 126. bölümünde Ramazan ayına özel Şef Şükran Kaymak kendi kimliğiyle diziye konuk oluyor. Asil’in dijital platform üzerinden Ramazan yayınlarına başlamasıyla birlikte Kaymak da yemek programı yapan bir şef olarak izleyici karşısına çıkıyor.

ŞÜKRAN KAYMAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

1984 yılında Ankara’da dünyaya gelen Şükran Kaymak 42 yaşındadır.

Dijital içerik üretimiyle tanınan Kaymak ilk olarak blog yazılarıyla adını duyurdu. Daha sonra sosyal medya platformlarında aktif olarak tarif videoları ve sunum önerileri paylaşarak büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. YouTube ve Instagram üzerinden yayınladığı içerikler sayesinde milyonlara erişen şef, pratik ve uygulanabilir tarifleriyle herkes tarafından sevilerek takip edilmeye başlandı.

Show TV ekranlarında Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrasında programını da sunan şef evli ve iki çocuk annesidir. Şükran Kaymak’ın Hasan ve Yusuf isimli iki erkek çocuğu vardır.

