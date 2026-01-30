Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör uyuşturucu soruşturması kapsamında diziden çıkarılmıştı. Şimdi ise Kızılcık Şerbeti yeni Fatih karakteri Emre Dinler oldu. İzleyenler ''Kızılcık Şerbeti Fatih değişti mi?'' sorusunun cevabını merak ederken karakteri canlandıracak yeni oyuncu hakkında detaylar da araştırılıyor.

''Kızılcık Şerbeti Fatih değişti mi?''sorusu gündemde! Dizide Fatih Ünal karakterini canlandıran Doğukan Güngör’ün projeden ayrılmasının ardından karakterin akıbeti ve yerine kimin geleceği uzun süredir merak ediliyordu. Yapım ekibinin yaptığı görüşmeler sonuçlandı. Fatih karakteri yeni sezonda farklı bir isimle yoluna devam etme kararı aldı.

Kızılcık Şerbeti Fatih değişti mi? Kızılcık Şerbeti yeni Fatih karakteri Emre Dinler oldu!

KIZILCIK ŞERBETİ FATİH DEĞİŞTİ Mİ?

Show TV’de cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakteriyle ilgili bir değişiklik yapıldı. Dizide Fatih rolünü canlandıran Doğukan Güngör’ün kadro dışı kalmasının ardından karakterin devam edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Yapılan görüşmeler sonucunda Fatih karakterinin diziden çıkarılmayacağı ve yeni bir oyuncu ile hikayeye devam edileceği netleşti.

Kızılcık Şerbeti Fatih değişti mi? Kızılcık Şerbeti yeni Fatih karakteri Emre Dinler oldu!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ FATİH KİM?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti’nin yeni Fatih’i oyuncu Emre Dinler oldu. Geçtiğimiz cuma gününden itibaren sürdürülen görüşmelerin ardından Emre Dinler dizinin kadrosuna dahil edildi. Dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Emre Dinler, Fatih Ünal karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Kızılcık Şerbeti Fatih değişti mi? Kızılcık Şerbeti yeni Fatih karakteri Emre Dinler oldu!

EMRE DİNLER KİMDİR?

Emre Dinler 1995 yılında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde doğdu. 1.90 metre boyunda olan Dinler, kariyerine modellik yaparak başladı. 2013 yılında katıldığı Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında üçüncülük elde etti.

Oyunculuğa 2018 yılında adım atan Emre Dinler ilk olarak Söz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteriyle tanındı. Daha sonra Gülperi dizisinde Mesut, Sol Yanım dizisinde ise Barbar karakterini canlandırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası