Göz kapaklarındaki kızarıklık, kaşıntı, batma, yabancı cisim hissi, beyaz noktalar sadece alerji belirtisi olmayabilir. Bu belirtilerin kirpik dibi parazitlerinin de belirtisi olduğunu belirten uzman isim "İğne ucundan bile küçük olan 8 bacaklı parazitler gözle görülemez. Zaman kaybetmeden bir uzmana başvurun” diyerek uyardı.

Gözlerde uzun süren kaşıntı ve kızarıklığın altında yatan tehlikeye karşı uzman isim uyardı. Prof. Dr. Aylin Kılıç, bu şikayetlerin perde arkasında kirpik dibi parazitinin olabileceğini belirtti.

Herkes alerji sanıyor! Gözde sessiz tehlike: 8 bacaklı, 15 gün yaşıyor

“GÖZLE GÖRÜLEMEZ”

Dr. Kılıç, "İğne ucundan bile küçük olan 8 bacaklı parazitler gözle görülemez. Göz kapaklarında ve kenarında kızarıklık, kaşıntı, batma, yabancı cisim hissi, kirpik diplerinde beyaz noktalar veya pul pul dökülme fark ettiyseniz zaman kaybetmeden bir uzmana başvurun” diyerek uyardı.

Kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi ve göz kızarıklığının çoğu zaman basit bir alerji olarak görüldüğünü belirten “Özellikle sık göz ovuşturma alışkanlığı, parazitin çoğalmasını ve şikâyetlerin artmasını tetikliyor” dedi.

HAYAT SÜRELERİ YAKLAŞIK 15 GÜN

Kirpik dibi paraziti Demodeks'in insan derisinde ve gözlerinde en yaygın parazit olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, şunları söyledi:

İnsanda en çok Demodex folliculorum ve Demodex brevis türü görülür. Hayat süreleri yaklaşık 15 gün kadar ancak bazı durumlarda 21 güne kadar uzayabilir. Çok hızlı çoğalır, birkaç hafta katlanarak artabilir. Sebum ve epitel içeriği ile beslenir. Demodeks akarları, kirpiklerinizin dibinde ve göz kapağı kenarındaki lipid salgılayan meibomian bezlerinde yaşar.

BELİRTİLERİ NELER?

Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde akarların sayısının artabileceğine dikkat çeken Akın, belirtileri şöyle sıraladı:

Eğer birinin kirpiklerinin dibinde beyaz noktalar veya pul pul dökülme fark ettiyseniz, kirpik akarlarının dışkısını görmüş olabilirsiniz.

Çoğu insan bu kalıntıları kepek gibi algılar.

Göz kapağı enfeksiyonu olan hastalarda bu birikim kuruluk, kaşıntı, kirpik dökülmesi ve hatta tekrarlayan arpacıkların yaygın bir nedenidir.

“GÖZ MAKYAJINI ÇIKARTIN”

Prof. Dr. Kılıç, göz çevresindeki hassas dokuyu tahriş etmemek ve bölgeyi temiz tutmak için uyumadan önce göz kapaklarının düzenli olarak yıkanması, göz makyajının, takma kirpiklerin ve kontakt lenslerin çıkarılması gerektiğini söyledi.

