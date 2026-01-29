Adana'da gençler, kız tarafından istenen ve 1 milyon liraya dayanan başlık parası için isyan bayrağını açtı. Başlık paraları yüzünden evlenemediklerini belirten gençler, sokakta ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Gençlerin bu görüntüsü akıllara Kibar Feyzo filmini getirdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Koza, Anadolu mahallerinde yaşayan ve yıllar önce ataları Şanlıurfa'dan Adana'ya yerleşen bazı gençler evlenmek istedikleri zaman kız tarafının başlık parası istemesi nedeniyle eylem düzenledi.

KİBAR FEYZO FİLMİNİ HATIRLATTILAR

1 milyon TL'ye kadar dayanan başlık paraları yüzünden evlenemediklerini iddia eden gençler, ellerinde pankartlarla merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'ne çıktı. Gençlerin hazırladıkları pankartlarda, 'Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı', '700 bin TL'den başlayan fiyatlarla başlık parası', 'Mal değiliz satılalım', 'Başlık parası kalkacak' yazdığı görüldü.

"BU DEVİRDE HER ŞEY PARAYA BAKIYOR"

Başlık parası yüzünden sevdiğine kavuşamadığını öne süren Ahmet Yüksel (22), "Benim gibi nice gençler var, evlenmek isteyip de evlenemiyor. Maddi gücün varsa yaşın önemi yok. Bu devirde her şey paraya bakıyor. Bizim önümüz kapanıyor. Biz mal almıyoruz, araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Biz kötü yoldan, haram yoldan kaçıyoruz. Şu an bir kız istemede 500, 600 bin ve 1 milyon TL'yi bulan başlık parası isteniyor. Bu insanlık mı? Bizim önümüzü kapatmayın" dedi.

"EVLENİRKEN 1 MİLYONDAN FAZLA PARA VERDİM"

Evlendiğinde yüklü miktarda başlık parası verdiğini anlatan Hamza Yüksel, "Bizim Şanlıurfa'da başlık parası, süt parası var. Evlenmek isteyen gençlerden 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında para isteniyor. Ben de evlenirken 1 milyondan fazla para verdim. Yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.

