Temmuz ayında görkemli düğünleriyle uzun süre konuşulan Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen çifti, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan çift, son dönemde “bebek” iddialarıyla da gündeme gelmişti. Kadir Ezildi, baba olacağı yönündeki söylentilere cevap verdi.

Temizlik takıntısıyla televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ve şimdilerde “En Hamarat Benim” programını sunan Kadir Ezildi, özel hayatıyla da uzun süredir magazin gündeminde üst sıralarda yer alıyor.

“Çocuk sahibi oluyor” iddialarına Kadir Ezildi’den dobra cevap

“BABA OLUYOR” İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ

Ekranlardaki titizliğiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Ezildi, son olarak eşi Gamze Türkmen ile ilgili çıkan bebek iddialarıyla gündeme geldi.

Nişan, nikah ve ardından Temmuz ayında yapılan düğünleriyle adlarından söz ettiren çift, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Ezildi ve Türkmen hakkında son dönemde “çocuk sahibi oluyor” söylentileri dolaşmaya başlamıştı.

ÇIKAN HABERLERİ YALANLADI

Günlerdir magazin gündemini meşgul eden bu iddialar sonrası Kadir Ezildi, 2. Sayfa kameralarına açıklamalarda bulundu. Baba olacağı yönündeki söylentilere net cevap veren Ezildi, “Olursa haber vereceğiz” ifadelerini kullandı. Ünlü isim, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek söylentilere son noktayı koydu.

