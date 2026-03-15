Malatya'da bir eğitim kurumunda yaşanan darp olayının ardından adı geçen Esenlik AŞ Genel Müdürü Veysel Tay görevinden istifa etti. Kurumdan yapılan resmi açıklamada, olayın şirketle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığı vurgulanırken idari ve hukuki sürecin selameti ve kurumun yıpranmaması adına istifa dilekçesinin kabul edildiği bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Esenlik AŞ, Malatya’da özel bir eğitim kurumunda müdür yardımcısının darbedilmesiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kentte bir öğrenci, eğitimci ve veli arasında yaşandığı belirtilen olayla ilgili farklı yorum ve değerlendirmelerin gündeme gelmesi nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu ifade edildi.

KURUM AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayın Esenlik AŞ ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Esenlik AŞ yüzlerce çalışanı, yüz binlerce vatandaşımıza dokunan hizmet ağı ve yıllardır bu şehre sunduğu katkılarla Malatya'nın önemli bir değeri olmuştur.

Kurumların bireysel iddialar ve henüz yargı süreci tamamlanmamış olaylar üzerinden art niyetle hedef haline getirilmesini, Malatyamızda kurumsal güveni zedeleyen bir yaklaşım olarak değerlendirmekteyiz.

Söz konusu olayla ilgili başlatılan idari ve hukuki süreç, ilgili merciler tarafından yürütülmektedir. Hukukun vereceği karar hepimiz için bağlayıcı ve belirleyici olacaktır. Bu nedenle, doğruluğu kesinleşmemiş iddialar üzerinden kurumları yıpratabilecek yanlı ve tek taraflı yorumlardan kaçınılması büyük önem taşımaktadır.

İSTİFA ETTİ

Gelinen aşamada sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için söz konusu olayda, aynı zamanda öğrenci velisi olan şirketimiz Genel Müdürü Veysel Tay, çocuğu, ailesi ve kurumumuzun daha fazla yıpranmaması maksadıyla istifa dilekçesini tarafımıza sunmuştur.

Bu çerçevede kurum içi tahkikatın ve yasal süreçlerin hassasiyetle takip edilerek konunun değerlendirileceğini belirtmek isteriz."

Açıklamada, hukuki süreçleri etkilemeye yönelik iyi niyetten uzak, yanlı yaklaşım ve tutumlardan kaçınılmasının, tüm tarafların uyması gereken yasal ve etik bir zorunluluk olduğu, şehrin kurumları, eğitim camiası ve tüm paydaşlarıyla bu anlayışı korumak ve yaşatmanın herkesin ortak sorumluluğunda bulunduğu ifade edildi.

Esenlik AŞ'den yapılan açıklamada, ilgili tüm tarafların sağduyu ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

