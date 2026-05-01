16 ilde harekete geçildi! Yeni bürolarla yargı hızlanacak
Adalet Bakanlığı, cezai konularda uluslararası adli iş birliği süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi maksadıyla yeni adliyelerde “Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Bürolarını” yaygınlaştıracak.
Gamze Erdoğan / ANKARA - Daha önce Ankara, Antalya, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, İstanbul, İstanbul Anadolu ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde kurulan büroların olumlu katkı sağladığı belirtilerek, uygulamanın yaygınlaştırılmasına karar verildi.
Yeni düzenlemeyle Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde de uluslararası adli iş birliği büroları kurulacak.
Adalet Bakanlığı kaynakları düzenlemenin 12. Yargı Paketi kapsamında adli süreçlerin makul sürede tamamlanması ve uluslararası adli iş birliği kapasitesinin artırılması hedefleri doğrultusunda hayata geçirildiğini bildirdi.
Bürolarda bir Cumhuriyet başsavcı vekili gözetiminde yeterli sayıda savcı ve personel görevlendirilecek. Görevlendirmelerde yabancı dil bilen personele öncelik verilecek, uzmanlaşmanın sağlanması maksadıyla personelin sık sık görev yeri değiştirilmeyecek.
Söz konusu bürolar, Türkiye’den yabancı ülkelere gönderilecek veya yabancı ülkelerden gelecek adli yardım taleplerinin usulüne uygun hazırlanması, eksikliklerin giderilmesi ve işlemlerin takibi konusunda koordinasyon sağlayacak.