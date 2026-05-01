Balıkesir'in Bandırma ilçesi, Bandırma-Çanakkale kara yolu üzerinde, İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 26 kişi ise yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi, Bandırma-Çanakkale kara yolunda, sürücüsü henüz belirleyemeyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kaza, saat 03.15 sıralarında Bandırma yolu Külefli yol ayrımı yakınlarında, Bursa istikametinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 2 araç ve 10 personel sevk edildi.

Balıkesir Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

3 KİŞİ CAN VERDİ

Ekipler tarafından yapılan kurtarma çalışmalarında 22 yolcu hafif yaralı şekilde tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Otobüsün altında sıkışan 4 ağır yaralı yolcu da ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Otobüs kaldırıldıktan sonra 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından bölge emniyet ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken temizleme çalışmaları sonrasında tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

