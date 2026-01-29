Geçtiğimiz yıllarda yaptığı “Param çok, harcayacak yer arıyorum” sözleriyle çok konuşulan Bülent Ersoy yeniden gündeme geldi. Sadece sesiyle değil, aynı zamanda sahip olduğu geniş mal varlığıyla da dikkat çeken şarkıcının serveti hayrete düşürdü.

Şarkıcı Bülent Ersoy’un “Aşk istiyorum. Param çok, harcayacak yer arıyorum. Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?” sözleri, yeniden sosyal medyanın ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Ersoy’un şaşkınlığa neden olan mal varlığı bir kez daha akıllara geldi.

İSTANBUL’DA 28 DAİRESİ VAR

Edinilen bilgilere göre, Bülent Ersoy’un İstanbul’da tam 28 dairesi bulunuyor. Bununla birlikte sanatçının, ülkenin farklı şehirlerinde yer alan 4 adet ultra lüks villası da bulunuyor. Bu konutlar, Ersoy’un gayrimenkul yatırımlarındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.

“Param çok, harcayarak yer arıyorum” demişti! Bülent Ersoy’un serveti ortaya çıktı

ÖZEL ADASI BİLE VAR

Ersoy’un yatırımları yalnızca konutlarla sınırlı değil. Marmaris’te denize sıfır özel bir ada ve Fethiye’de bir akaryakıt istasyonu, Diva’nın dikkat çeken mülkleri arasında yer alıyor. Ayrıca İstanbul Fenerbahçe’de sahip olduğu özel sauna işletmesi, Ersoy’un ticari faaliyetleri arasında gösteriliyor.

NAKİT VE MÜCEVHERLERİN TOPLAMI 60 MİLYON DOLARI AŞIYOR

Bodrum, Antalya ve İzmir’de yazlık evleri olduğu belirtilen Bülent Ersoy’un nakit varlığı ve mücevherlerinin toplam değerinin 60 milyon doların üzerinde olduğu ifade ediliyor.

